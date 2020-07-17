YKS sonuçları ne zaman açıklanıyor? YKS 2020 sonuçları ile ilgili ÖSYM tarih verdi
YKS sonuçları için heyecan giderek artıyor. YKS 2020 yılında üç oturum şeklinde gerçekleştirildi. TYT, AYT ve YDT oturumları 27 Haziran ve 28 Haziran'da yapıldı. Sınava giren adaylar heyecanla kaç puan aldıklarını öğrenmek istiyorlar. ÖSYM tarafından YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih duyuruldu. Sonuçların açıklanmasının ardından, üniversite tercih işlemleri başlayacak. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanıyor?İşte 2020 üniversite sınavı sonuç tarihi...
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YKS 2020 sınav sonuçları için geri sayım devam ediyor. ÖSYM tarafından 27 28 Haziran tarihlerinde 2.5 milyona yakın adayın katılımı ile gerçekleşen YKS sınavı sonuçları tamamlanan değerlendirmenin ardından erişime açılacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebilecek. ÖSYM'nin 2020 sınav takvimine göre, YKS sınav sonuçları 28 Temmuz 2020 tarihinde erişime açılacak.
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YKS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS sonuçları 28 Temmuz’da açıklanacak.
Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.
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YKS SINAV SONUÇLARI TERCİH KULLANIM ALANLARI
TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebileceklerdir.
TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 170 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir.
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TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 170 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisans programlarını tercih etme hakları bulunmaktadır. Bu adayların SAY, SÖZ, EA, DİL puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları yoktur.
Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de TYT puanının 150 ve üzeri (Engelli öğrencilerde 100 ve üzeri puan için Bakınız 6. madde.) olması gerekmektedir.
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YKS SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI
YKS 2020 soruları ve cevap anahtarı erişime açıldı. İşte açıklamanın tamamı:
27 Haziran 2020 tarihinde uygulanan 2020-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 28 Haziran 2020 tarihinde uygulanan 2020-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2020-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarlarına 28 Haziran 2020 tarihinde saat 20.50’den itibaren erişilebilir.