YKS sonuçları ne zaman açıklanır? İşte 2021 TYT-AYT ve YDT sonuç tarihi bilgisi
YKS sonuçları üniversiteli adaylarının gündeminde yer alıyor. YKS sonuçları hakkındaki araştırmalar henüz sınav olmadan başladı. 2021-2022 eğitim yılında üniversite eğitimi almak isteyen kişilerin katılım sağlayacağı YKS oturumları için geri sayım sona ermek üzere. Peki, 2021 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
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ÖSYM'nin yayımladığı bilgilere göre TYT sınavı 26 Haziran tarihinde gerçekleşecek. Akabinde ise 27 Haziran tarihinde AYT sınavı tamamlanacak. Aynı gün YDT sınavı da gerçekleşmiş olacak. Sınava kısa bir süre kala, YKS'de sonuç açıklamasının ne zaman yapılacağı sorgulanıyor. İşte, 2021 YKS hakkında bilgiler...
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ÖSYM, 26-27 Haziran'da gerçekleştirilecek 2021-YKS Giriş Belgelerini ais.osym.gov.tr adresinden adayların erişimine açtı. Sınav sonuçları 4 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak.
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Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
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KAÇ ADAY KATILIM SAĞLAYACAK?
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 26-27 Haziran'da üç oturum halinde düzenlenecek YKS'nin Temel Yeterlilik Testi'ne 2 milyon 592 bin 579, Alan Yeterlilik Testlerine 1 milyon 781 bin 760 ve Yabancı Dil Testine 130 bin 522 adayın katılacağını bildirdi.