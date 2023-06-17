YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite sınavı (YKS- TYT, AYT, YDT) sınav sonuç tarihi belli oldu! İşte ÖSYM YKS takvimi!

YKS sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, ÖSYM'nin 2023 sınav takviminde belli oldu. 2 yıllık ve 4 yıllık üniversitelerin programlarına öğrenci almak için gerçekleşen sınavın değerlendirmeleri ÖSYM tarafından gerçekleşecek. 3 milyon 498 bin 18 adayın başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), sonuçları takvime göre temmuz ayında ilan edilecek. YKS'nin oturumları olan TYT, AYT, YDT sınav sonuçları, ÖSYM AİS ekranından aday T.C kimlik numarası ve şifresi ile öğrenilecek. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanır? İşte, ayrıntılar.