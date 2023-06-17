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YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite sınavı (YKS- TYT, AYT, YDT) sınav sonuç tarihi belli oldu! İşte ÖSYM YKS takvimi!

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#YKS Sonuçları 2023#Yks Sınav Sonuç Tarihi#Ösym
Oluşturulma Tarihi: Haziran 17, 2023 02:00

YKS sınav sonuçları 2023 tarihi, söz konusu sınavla beraber adayların yoğunlaştığı konulardan oldu. ÖSYM tarafından 2023 YKS sınavı bu yıl 17-18 Haziran tarihlerinde AYT-TYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda düzenlenecek. 3 milyon 498 bin 18 adayın ter dökeceği YKS sınavı sonrası sonuçların açıklanması ile adayların tercih maratonu başlayacak. Bu sene üniversite baraj uygulaması olmadan yapılacak olan YKS sınav sonuçları, ÖSYM değerlendirmesinin ardından ÖSYM.gov.tr üzerinden erişime açılacak. Söz konusu sınavın sonuç tarihi ÖSYM'nin 2023 sınav takviminde ilan edildi. Peki, YKS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İşte, 2023 YKS sınav sonuç tarihi ve konu hakkında ayrıntılı bilgiler.

1/4YKS sonuçları ne zaman açıklanacak Üniversite sınavı (YKS- TYT, AYT, YDT) sınav sonuç tarihi belli oldu İşte ÖSYM YKS takvimi

YKS sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, ÖSYM'nin 2023 sınav takviminde belli oldu. 2 yıllık ve 4 yıllık üniversitelerin programlarına öğrenci almak için gerçekleşen sınavın değerlendirmeleri ÖSYM tarafından gerçekleşecek. 3 milyon 498 bin 18 adayın başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), sonuçları takvime göre temmuz ayında ilan edilecek. YKS'nin oturumları olan TYT, AYT, YDT sınav sonuçları, ÖSYM AİS ekranından aday T.C kimlik numarası ve şifresi ile öğrenilecek. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanır? İşte, ayrıntılar.

2/4YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih duyuruldu. ÖSYM, yaptığı duyuruya göre sonuçları 20 Temmuz’da açıklayacak.

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.

3/4YKSDE BARAJ OLACAK MI

YKS'DE BARAJ OLACAK MI?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, 2022'den itibaren YKS'de baraj uygulamasını kaldırdıklarını hatırlatarak, "Yaptığımız bu düzenlemeyle YKS bir eleme sınavı olmaktan çıkmış, başarıya dayalı sıralama sınavına dönüşmüştür. Bunun yanı sıra sınav sürelerinin uzatılmasıyla öğrencilerimizin yaşadığı stres de azalmıştır.

4/4YKS sonuçları ne zaman açıklanacak Üniversite sınavı (YKS- TYT, AYT, YDT) sınav sonuç tarihi belli oldu İşte ÖSYM YKS takvimi

Barajın kaldırılmasıyla daha da önemlisi gerek ön lisans gerekse lisans programlarını tercih edecek adayların sayısı artmıştır. Tercih havuzu büyüdükçe kalite yükselmiştir. Geçtiğimiz yıl ile karşılaştırırsak, başvuru sayılarında bu yıl yaklaşık yüzde 9'luk bir artış görüyoruz" dedi.

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#YKS Sonuçları 2023#Yks Sınav Sonuç Tarihi#Ösym