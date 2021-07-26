YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite sınavı sonuçları için gözler o tarihte!

YKS sonuçları için geri sayım başladı. Üniversiteye giriş kapsamında organize edilen 2021 YKS sınavının sonuçları ÖSYM sınav sonuçları ekranında Ağustos ayında ilan edilecek. 3 oturum halinde tamamlanan YKS sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından adayların tercih maratonu başlayacak. Sınavın ardından geçen süre sonrası beklentilerini arttıran adayların gözü ÖSYM'den yapılacak olan "YKS sonuçları açıklandı" duyurusuna çevrildi. TYT-AYT oturumlarını ayrı ayrı değerlendirecek olan ÖSYM sınav sonuçlarını AİS ekranı üzerinden erişime açacak. Peki, YKS sonuçları sonrasında tercihler ne zaman başlayacak? İşte, YKS 2021 sınav sonuç tarihi ve konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.