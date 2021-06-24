YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2021 YKS hakkında bilgiler

KAÇ ADAY KATILIM SAĞLAYACAK? ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 26-27 Haziran'da üç oturum halinde düzenlenecek YKS'nin Temel Yeterlilik Testi'ne 2 milyon 592 bin 579, Alan Yeterlilik Testlerine 1 milyon 781 bin 760 ve Yabancı Dil Testine 130 bin 522 adayın katılacağını bildirdi.



