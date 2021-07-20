YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler, üniversite sınav sonuçları açıklamasında
YKS sonuçları ile üniversite sınavı sonrası tercih sürecine girilecek. Üniversiteye giriş kapsamında organize edilen 2021 YKS sınavının sonuçları ÖSYM sınav sonuçları ekranında Ağustos ayında ilan edilecek. 3 oturum halinde tamamlanan YKS sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından adayların tercih maratonu başlayacak. Sınavın ardından geçen süre sonrası beklentilerini arttıran adayların gözü ÖSYM'den yapılacak olan "YKS sonuçları açıklandı" duyurusuna çevrildi. TYT-AYT oturumlarını ayrı ayrı değerlendirecek olan ÖSYM sınav sonuçlarını AİS ekranı üzerinden erişime açacak. Peki, YKS sonuçları sonrasında tercihler ne zaman başlayacak? İşte, YKS 2021 sınav sonuç tarihi ve konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.
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YKS sonuçları, tercih sürecine bir an önce başlamak için gün sayan öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Türkiye genelinde sınava katılım gösteren milyonlarca kişinin odak noktasını oluşturan YKS sonuçları, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak. 81 ilde ve Lefkoşa'da düzenlenen, 2 milyon 607 bin 903 adayın başvurduğu YKS sonuçları ÖSYM takvimine göre, 4 Ağustos 2021'de açıklanacak. Süreç ondan sonra tercih dönemi ile devam edecek. İşte, o detaylar
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YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS sonuçları için ÖSYM resmi internet sitesi üzerinde yer alan resmi açıklama tarihi 4 Ağustos 2021 olarak yer alıyor. Ancak, sonuçlar, ÖSYM'nin değerlendirme sürecini daha erken tamamlaması halinde Temmuz ayının son günleri de açıklanabilecek.
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YKS tercih süreci hakkında henüz net bir tarih yok. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
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CEVAP ANAHTARLARI
ÖSYM'nin Twitter adresinden yapılan duyuruya göre, YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) sorularına ve cevap anahtarına, "http://yks2021.osym.gov.tr/tyt_yks_2021.pdf" adresinden ulaşılabilecek.
İkinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) soruları ve cevap anahtarına "http://yks2021.osym.gov.tr/ayt_yks_2021.pdf" internet adresinden erişim sağlanabilecek.
Üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) sorularının ve cevap anahtarının erişim adresleri ise şöyle: