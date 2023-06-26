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YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? | YKS tercih kılavuzu ve kontenjanları yayımlandı mı? ÖSYM üniversite sınav sonuçları için tarih verdi!

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#YKS Sonuçları 2023#YKS Tercih Ve Kontenjanları#Yks Tercih Tarihi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 26, 2023 19:31

YKS sınav sonuçları 2023 için geri sayım başladı. 2 yıllık ve 4 yıllık üniversitelere girmek isteyen adayların katılımı ile düzenlenen söz konusu sınav sonrası gözler YKS sonuçları için yapılacak duyuruya çevrildi. ÖSYM tarafından açıklanacak olan sınav sonuçlarının hemen ardından YKS tercih ve kontenjanları kılavuzu üzerinden adaylar üniversite tercihlerini tamamlayabilecekler. YÖK tercih robotu, tercih maratonunda adaylar için önem arz edecek. 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ÖSYM'in osym.gov.tr internet adresinden ilan edilecek. Peki, YKS tercih kılavuzu 2023 ne zaman yayımlanacak? YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, YKS sınav sonuç tarihi ve tercihler hakkında ayrıntılı bilgiler.

1/6YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2023 | YKS tercih kılavuzu ve kontenjanları yayımlandı mı ÖSYM üniversite sınav sonuçları için tarih verdi

Üniversite sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. ÖSYM tarafından 2023 YKS sınavı bu yıl 17-18 Haziran tarihlerinde AYT-TYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda tamamlandı. Söz konusu sınavın ardından YKS sonuçlarını beklemeye başlayan milyonlarca aday, bir yandan da üniversite tercih tarihlerine yoğunlaştı. 3 milyon 498 bin 18 adayın başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), sonuçları takvime göre temmuz ayında ilan edilecek. Öte yandan YKS tercih kılavuzu ile tercih işlemleri de sınav sonuçları açıklandıktan sonra başlayacak. İşte, YKS tercih ve sınav sonuç tarihi hakkında bilgiler.

2/6YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih duyuruldu. ÖSYM, yaptığı duyuruya göre sonuçları 20 Temmuz’da açıklayacak.

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.

3/6YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçları bu yıl ÖSYM sınav takviminde yer alan bilgiye göre 20 Temmuz tarihinde belli olacak.

"sonuc.osym.gov.tr" adresinden ilan edilen sınav sonuçları sonrası adayların tercih maratonu başlayacak.

2022 yılında YKS tercihleri 27 Temmuz-05 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr ’den gerçekleşmişti. Bu seneki üniversite tercih tarihlerine ilişkin resmi bir açıklama henüz kurum tarafından yapılmadı.

Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

4/6YKS TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYIMLANACAK

YKS TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

YKS tercih kılavuzu tercih süreci ile yayımlanacak. ÖSYM'nin konuyla ilgili açıklamaları geldiği zaman haberlerimizde güncellenecektir.

5/6ÜNİVERSİTE KONTENJANLARI 2023 BELLİ OLDU

ÜNİVERSİTE KONTENJANLARI 2023 BELLİ OLDU

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, bu yılki kontenjanlarına ilişkin de şunları kaydetti:

"Kontenjan planlarımızda hem çağın gerekliliklerini hem de toplumsal ihtiyaçları bilhassa gözetiyoruz. Bu sene örgün öğretimde önlisans programlarımız için 388 bin, lisans programlarımız için 465 bin olmak üzere toplam 853 bin kontenjan belirlenmiştir. Bu kontenjanların yaklaşık yüzde 21'i vakıf yükseköğretim kurumlarına ayrılmıştır. Açıköğretim ve uzaktan öğretim kontenjanlarımızla birlikte toplamda 1 milyon 61 bin kontenjan mevcuttur.

6/6YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2023 | YKS tercih kılavuzu ve kontenjanları yayımlandı mı ÖSYM üniversite sınav sonuçları için tarih verdi

34 yaş üstü kadınlar, depremzede adaylar ile şehit ve gazi yakınları için ayrılan kontenjanlar da dahil edildiğinde toplam kontenjan 1 milyon 111 bine ulaşmıştır. Bu kontenjanlara ilaveten 15 bin civarında KKTC üniversiteleri ve yurt dışındaki üniversitelere kontenjanlar ayrılmıştır. Yükseköğretim sistemimiz içinde halihazırda 746 bini vakıf yükseköğretim kurumlarında, 3 milyon 368 bini örgün eğitim içerisinde ve devlet yükseköğretim kurumlarında, 2 milyon 836 bini ise açıköğretimde olmak üzere toplamda 6 milyon 950 bin öğrencimiz bulunmaktadır. Kadın ve erkek öğrencilerimiz açısından baktığımızda geçen yıla kadar yükseköğretimdeki toplam erkek öğrenci sayısı kadınlardan fazla iken bu yıl ilk defa kadınların sayısı erkekleri geçmiş bulunmaktadır. Dolayısıyla şu anda kadınların erkeklerden daha fazla oranda yükseköğretimden faydalandığını görmek sevindiricidir."

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