YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? | YKS tercih kılavuzu ve kontenjanları yayımlandı mı? ÖSYM üniversite sınav sonuçları için tarih verdi!

Üniversite sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. ÖSYM tarafından 2023 YKS sınavı bu yıl 17-18 Haziran tarihlerinde AYT-TYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda tamamlandı. Söz konusu sınavın ardından YKS sonuçlarını beklemeye başlayan milyonlarca aday, bir yandan da üniversite tercih tarihlerine yoğunlaştı. 3 milyon 498 bin 18 adayın başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), sonuçları takvime göre temmuz ayında ilan edilecek. Öte yandan YKS tercih kılavuzu ile tercih işlemleri de sınav sonuçları açıklandıktan sonra başlayacak. İşte, YKS tercih ve sınav sonuç tarihi hakkında bilgiler.