YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 YKS sınav sonuçlarıyla ilgili ÖSYM'den açıklama

YKS sonuçları için ÖSYM'nin yapacağı açıklamaları merak eden pek çok üniversite adayı, internet üzerinden 2020 YKS sonuçları için araştırmalarını gerçekleştiriyor. ÖSYM Başkanı Halis Aygün tarafından güncel bir açıklama yapılan YKS sonuçları öncesinde tercih kılavuzu da öğrencilerin erişimine açıldı. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ÖSYM'nin gerçekleştireceği YKS sonuçları hakkında detaylı bilgiler



YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



2020-2021 eğitim döneminde üniversiteli olmak için gün sayan adaylar, geçtiğimiz günlerde katılım gösterdikleri TYT-AYT ve YDT oturumlarının sonuçlarının erişime açılmasını bekliyor. ÖSYM'nin değerlendirme işlemleri ise tüm hızıyla sürüyor. İşte, 2020 YKS sonuçlarına ilişkin bilgi...