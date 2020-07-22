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Haber Giriş: 22 Temmuz 2020 - 21:57,

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 YKS sınav sonuçlarıyla ilgili ÖSYM'den açıklama

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarafından gerçekleşen YKS sınavında, temmuz ayının son günleri gelirken adayların beklentisi de arttı. Tercihleri 6-14 Ağustos'ta alınacağını açıklanan YKS'de sınav sonuçları ÖSYM'nin yapacağı son dakika açıklamanın ardından erişime açılacak. Adaylar YKS sonuçlarını ÖSYM'nin internet sitesinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleri ile sorgulayacaklar. İşte, 2020 YKS sınav sonuçlarıyla ilgili ayrıntılı bilgiler.

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YKS sonuçları için ÖSYM'nin yapacağı açıklamaları merak eden pek çok üniversite adayı, internet üzerinden 2020 YKS sonuçları için araştırmalarını gerçekleştiriyor. ÖSYM Başkanı Halis Aygün tarafından güncel bir açıklama yapılan YKS sonuçları öncesinde tercih kılavuzu da öğrencilerin erişimine açıldı. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ÖSYM'nin gerçekleştireceği YKS sonuçları hakkında detaylı bilgiler

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2020-2021 eğitim döneminde üniversiteli olmak için gün sayan adaylar, geçtiğimiz günlerde katılım gösterdikleri TYT-AYT ve YDT oturumlarının sonuçlarının erişime açılmasını bekliyor. ÖSYM'nin değerlendirme işlemleri ise tüm hızıyla sürüyor. İşte, 2020 YKS sonuçlarına ilişkin bilgi...

2SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK
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SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM takvimine göre, YKS sınav sonuçları 28 Temmuz 2020 tarihinde adayların erişimine açılacak. Adaylar YKS sonuçlarını ÖSYM'nin internet sitesinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleri ile sorgulayacaklar.

32020 YKS TERCİH TAKVİMİ
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2020 YKS TERCİH TAKVİMİ

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu bugün yayımlayacağız. 2020-YKS tercihleri 6 Ağustos tarihinde başlayacaktır.

Adaylarımız tercihlerini 6-14 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr'den yapacaklardır. Adaylarımıza hayırlı olmasını dilerim."

4KONTENJAN KILAVUZU YAYIMLANDI
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KONTENJAN KILAVUZU YAYIMLANDI

ÖSYM'den yapılan duyuruya göre, 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu da bugünden itibaren 24 Temmuz'a kadar ÖSYM'nin "http://www.osym.gov.tr" internet adresinde incelenebilecek.

Kılavuz ile adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amaçlanıyor. Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekiyor.

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