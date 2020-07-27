YKS SONUÇLARI osym.gov.tr'de açıklandı! Tıkla YKS 2020 sonucunu hemen sorgula
Yaklaşık 2.4 milyon kişinin katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları bu sabah itibariyle açıklandı. YKS sonuçları osym.gov.tr'den öğrenilebilecek... İşte milyonların merakla beklediğim YKS sonuçları.. Üniversite tercihleri 6-14 Ağustos tarihleri arasında yapılabilecek.
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ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün YKS sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Aygün "27-28 Haziran 2020 tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) sonuçları //sonuc.osym.gov.tr adresimizden açıklanmıştır. Tercihler, 6-14 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Sonuçların tüm adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını dilerim." açıklamasında bulundu.
YKS tercihleri 6 Ağustos ve 14 Ağustos tarihleri aralığında yapılacak. Adaylar, YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna tercih süresi içinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebileceklerdir. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır. Adaylar tercihlerini, T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile tercih süresi içinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklar ve tercihlerini, internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini tamamlayacaklardır.