YKS SONUÇLARI osym.gov.tr'de açıklandı! Tıkla YKS 2020 sonucunu hemen sorgula

YKS TERCİHLERİ İÇİN TARİH BELLİ OLDU YKS tercihleri 6 Ağustos ve 14 Ağustos tarihleri aralığında yapılacak.

Adaylar, YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna tercih süresi içinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebileceklerdir. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır. Adaylar tercihlerini, T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile tercih süresi içinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklar ve tercihlerini, internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini tamamlayacaklardır.