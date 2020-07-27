YKS BARAJ PUANI KAÃ‡ OLDU? YerleÅŸtirme yapÄ±lan lisans programlarÄ±nÄ± tercih edebilmek iÃ§in ilgili puan tÃ¼rÃ¼nde uygulanan 180 baraj puanÄ± da bu yÄ±l ile sÄ±nÄ±rlÄ± kalmak ÅŸartÄ±yla 170'e Ã§ekildi.



YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim Kurulunun aÃ§Ä±klamasÄ±nda, iÃ§inde bulunan olaÄŸanÃ¼stÃ¼ ÅŸartlar dikkate alÄ±narak sadece bu sene sÄ±nava girecek adaylar iÃ§in uygulanacak iki karar ÅŸÃ¶yle bildirildi:"TYT sÄ±navÄ±nda geÃ§en yÄ±l verilen 135 dakikalÄ±k sÃ¼re, yalnÄ±zca bu yÄ±l iÃ§in 30 dakika daha ilave sÃ¼re ile 165 dakikaya Ã§Ä±karÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Bunun yanÄ± sÄ±ra yine kÃ¼resel salgÄ±nÄ±n oluÅŸturduÄŸu olumsuz ÅŸartlar gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde bulundurularak, merkezi yerleÅŸtirme yapÄ±lan lisans programlarÄ±nÄ± tercih edebilmek iÃ§in ilgili puan tÃ¼rÃ¼nde uygulanan 180 baraj puanÄ± da 'bu yÄ±l ile sÄ±nÄ±rlÄ± kalmak ÅŸartÄ±yla' 170'e Ã§ekilmiÅŸtir. Bu kararla birlikte, geÃ§tiÄŸimiz yÄ±lki verilere gÃ¶re 112 ila 195 bin ilave aday Ã¶ÄŸrencimizin lisans programlarÄ±na yerleÅŸebilecekleri tahmin edilmektedir.



YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim Kurulu, dÃ¼nyada pek Ã§ok alanda olduÄŸu gibi yÃ¼ksekÃ¶ÄŸretimde de olaÄŸanÃ¼stÃ¼ ÅŸartlarÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± bir sÃ¼reÃ§ten geÃ§tiÄŸimiz gerÃ§eÄŸinin bilinciyle, kÃ¼resel salgÄ±nÄ±n oluÅŸturduÄŸu durumun dÃ¼nÃ¼n kararlarÄ± ile yÃ¶netilemeyeceÄŸinin farkÄ±ndadÄ±r. GÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¼zere bu yÄ±lki sÄ±nav, bu yÄ±lki aday Ã¶ÄŸrencilerimiz iÃ§in geÃ§tiÄŸimiz yÄ±la ve gelecek yÄ±llara oranla oldukÃ§a avantajlÄ± bir sÄ±nav olarak formÃ¼le edilmiÅŸtir. Son olarak bu yÄ±l gerÃ§ekleÅŸtirilecek olan sÄ±navÄ±n SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± ve Bilim Kurulunun gÃ¶rÃ¼ÅŸleri doÄŸrultusunda koruyucu Ã¶nlemler alÄ±narak en uygun ÅŸartlarda gerÃ§ekleÅŸtirileceÄŸini baÅŸta aday Ã¶ÄŸrencilerimiz ve aileleri olmak Ã¼zere kamuoyuna saygÄ±larÄ±mÄ±zla arz ederiz."



Adaylar, YKS tercih kÄ±lavuzunda yer alanÂ Ã¶n lisans programlarÄ±nÄ±, 2020-TYTâ€™de 150 ve Ã¼zeri puan almalarÄ± halinde tercih edebilecek.Â yÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim programlarÄ±nÄ± ise 2020-AYT/YDTâ€™de ilgili puan tÃ¼rÃ¼nde 170 ve daha fazla puan alan almalarÄ± halinde yapabilecek.