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Haber GiriÅŸ: 27 Temmuz 2020 - 09:27,

YKS sonuçlarÄ± açÄ±klandÄ±: ÖSYM TYT AYT YKS 2020 sÄ±nav sonuçlarÄ± ve baraj puanÄ± bilgileri

YKS sonuÃ§larÄ± Ã–SYM tarafÄ±ndan sabah saatlerinde eriÅŸime aÃ§Ä±ldÄ±. YKS 2020 kapsamÄ±nda YDT, TYT ve AYT sonuÃ§larÄ± bilgilerini Aday Ä°ÅŸlemleri SayfasÄ± (AÄ°S) aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla duyuran Ã–SYM, YKS sonuÃ§larÄ± sonrasÄ±nda tercih aÅŸamasÄ± iÃ§in gÃ¼ncel kÄ±lavuz bilgilerini yayÄ±mlayacak. AÃ§Ä±klanan son bilgilere gÃ¶re 6 AÄŸustos tarihinde baÅŸlayacak olan YKS 2020 tercih sÃ¼reci, internet ortamÄ±nda yÃ¼rÃ¼tÃ¼lecek ve 14 AÄŸustos'a kadar sÃ¼recek. YKS sonuÃ§larÄ± bilgisi Ã§erÃ§evesinde yapÄ±lacak olan tercihler, baraj puanÄ±nÄ± geÃ§en her aday tarafÄ±ndan deÄŸerlendirilebilecek. Ä°ÅŸte, YDT, AYT ve TYT bilgilerinin yer aldÄ±ÄŸÄ± YKS 2020 sonuÃ§larÄ±, baraj puanÄ± ve tercih sÃ¼reci hakkÄ±nda detaylÄ± bilgiler

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YKS sonuÃ§larÄ±, Ã–SYM'nin resmi internet sitesi Ã¼zerinden 27 Temmuz Pazartesi sabahÄ± eriÅŸime aÃ§Ä±ldÄ±. Ã–SYM takvimine gÃ¶re 28 Temmuz tarihinde aÃ§Ä±klanmasÄ± beklenen YKS 2020 sonuÃ§larÄ±, bÃ¶ylelikle bir gÃ¼n Ã¶nce Ã¶ÄŸrencilerin eriÅŸimine aÃ§Ä±lmÄ±ÅŸ oldu. Adaylar, YKS sonuÃ§larÄ± kapsamÄ±nda aÃ§Ä±klanan TYT, AYT ve YDT sonuÃ§larÄ±nÄ± TC Kimlik NumaralarÄ± ve aday ÅŸifreleri ile gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leyebilecek. Adaylar, YKS tercih kÄ±lavuzunda yer alan bilgilere gÃ¶re hukuk, mÃ¼hendislik ve mimarlÄ±k gibi bazÄ± bÃ¶lÃ¼mleri tercih edebilmek iÃ§in sÄ±nav sonuÃ§ sayfasÄ±ndaki baÅŸarÄ± sÄ±ralamasÄ±na dikkat edecek. Ä°ÅŸte, YKS 2020 sonuÃ§larÄ± ve tercih sÃ¼recine dair bazÄ± bilgiler

Ã–SYM YKS 2020 YDT-TYT-AYT SONUÃ‡LARI AÃ‡IKLANDI

YKS sonuÃ§larÄ± 27 Temmuz Pazartesi gÃ¼nÃ¼ saat 07.30 itibariyle aÃ§Ä±klandÄ±. Ã–SYM'nin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarÄ± Ã¼zerinden duyurulan YKS 2020 sonuÃ§larÄ±, Ã–SYM Aday Ä°ÅŸlemleri SayfasÄ± (AÄ°S) ya da sonuÃ§ aÃ§Ä±klama sayfasÄ± Ã¼zerinden kimlik bilgileri girilerek Ã¶ÄŸrenilebilecek. Ã–SYM, sÄ±nav sonuÃ§larÄ± duyurusunu ÅŸu ifadelerle yaptÄ±;

"27-28 Haziran 2020Â tarihlerinde uygulanan YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim KurumlarÄ± SÄ±navÄ±naÂ (2020-YKS)Â ait deÄŸerlendirme iÅŸlemleri tamamlanmÄ±ÅŸtÄ±r.

Adaylar, sÄ±nav sonuÃ§larÄ±naÂ Â 27 Temmuz 2020Â tarihinde saatÂ 07.30â€™danÂ itibaren Ã–SYMâ€™ninÂ https://sonuc.osym.gov.trÂ internet adresinden T.C. Kimlik numaralarÄ± ve aday ÅŸifreleri ile eriÅŸebilirler."

YKS SONUÃ‡ SORGULAMA EKRANI Ä°Ã‡Ä°N TIKLAYINIZ

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YKS TERCÄ°HLERÄ° NE ZAMAN YAPILACAK?Â

YKS tercihleri 6 AÄŸustos ve 14 AÄŸustos tarihleri aralÄ±ÄŸÄ±nda yapÄ±lacak.

Adaylar, YKS YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim ProgramlarÄ± ve KontenjanlarÄ± KÄ±lavuzuna tercih sÃ¼resi iÃ§inde Ã–SYMâ€™nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden eriÅŸebilecek. Adaylar tercihlerini, T.C. Kimlik NumarasÄ± ve ÅŸifre ile tercih sÃ¼resi iÃ§inde Ã–SYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacak ve tercihlerini, internet Ã¼zerinden elektronik ortamda gÃ¶ndererek tercih bildirimini tamamlayacak.

3GÃ–ZLER YENÄ°DEN YAYIMLANACAK YKS TERCÄ°H KILAVUZUNDA
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GÃ–ZLER YENÄ°DEN YAYIMLANACAK YKS TERCÄ°H KILAVUZUNDA

GeÃ§tiÄŸimiz hafta Ã¶n bilgilendirme amacÄ±yla adaylarÄ±n eriÅŸimine aÃ§Ä±lan 2020-YKS YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim ProgramlarÄ± ve KontenjanlarÄ± KÄ±lavuzu, YKS sonuÃ§larÄ± sonrasÄ±nda son hali ile yeniden paylaÅŸÄ±lacak. Ã–ÄŸrenciler, yayÄ±mlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan YKS tercih kÄ±lavuzunu Ã–SYM'nin resmi internet sitesi Ã¼zerinden edinebilecek.Â 

Ã–N BÄ°LGÄ° Ä°Ã‡Ä°N YAYIMLANAN YKS TERCÄ°H KILAVUZU Ä°Ã‡Ä°N TIKLAYINIZ

4AYTYEÂ 1 MÄ°LYON 788 BÄ°N 694 ADAY BAÅžVURDU
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AYT'YEÂ 1 MÄ°LYON 788 BÄ°N 694 ADAY BAÅžVURDU

YKS 2020 iÃ§in bu yÄ±l 2 milyon 437 bin 111 aday baÅŸvurdu. Ä°kinci aÅŸama olan AYT sÄ±navÄ±na baÅŸvuran aday sayÄ±sÄ± ise 1 milyon 788 bin olarak aÃ§Ä±klandÄ±.Â 

5YKS BARAJ PUANI KAÃ‡ OLDU
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YKS BARAJ PUANI KAÃ‡ OLDU?

YerleÅŸtirme yapÄ±lan lisans programlarÄ±nÄ± tercih edebilmek iÃ§in ilgili puan tÃ¼rÃ¼nde uygulanan 180 baraj puanÄ± da bu yÄ±l ile sÄ±nÄ±rlÄ± kalmak ÅŸartÄ±yla 170'e Ã§ekildi.

YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim Kurulunun aÃ§Ä±klamasÄ±nda, iÃ§inde bulunan olaÄŸanÃ¼stÃ¼ ÅŸartlar dikkate alÄ±narak sadece bu sene sÄ±nava girecek adaylar iÃ§in uygulanacak iki karar ÅŸÃ¶yle bildirildi:"TYT sÄ±navÄ±nda geÃ§en yÄ±l verilen 135 dakikalÄ±k sÃ¼re, yalnÄ±zca bu yÄ±l iÃ§in 30 dakika daha ilave sÃ¼re ile 165 dakikaya Ã§Ä±karÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Bunun yanÄ± sÄ±ra yine kÃ¼resel salgÄ±nÄ±n oluÅŸturduÄŸu olumsuz ÅŸartlar gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde bulundurularak, merkezi yerleÅŸtirme yapÄ±lan lisans programlarÄ±nÄ± tercih edebilmek iÃ§in ilgili puan tÃ¼rÃ¼nde uygulanan 180 baraj puanÄ± da 'bu yÄ±l ile sÄ±nÄ±rlÄ± kalmak ÅŸartÄ±yla' 170'e Ã§ekilmiÅŸtir. Bu kararla birlikte, geÃ§tiÄŸimiz yÄ±lki verilere gÃ¶re 112 ila 195 bin ilave aday Ã¶ÄŸrencimizin lisans programlarÄ±na yerleÅŸebilecekleri tahmin edilmektedir.

YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim Kurulu, dÃ¼nyada pek Ã§ok alanda olduÄŸu gibi yÃ¼ksekÃ¶ÄŸretimde de olaÄŸanÃ¼stÃ¼ ÅŸartlarÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± bir sÃ¼reÃ§ten geÃ§tiÄŸimiz gerÃ§eÄŸinin bilinciyle, kÃ¼resel salgÄ±nÄ±n oluÅŸturduÄŸu durumun dÃ¼nÃ¼n kararlarÄ± ile yÃ¶netilemeyeceÄŸinin farkÄ±ndadÄ±r. GÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¼zere bu yÄ±lki sÄ±nav, bu yÄ±lki aday Ã¶ÄŸrencilerimiz iÃ§in geÃ§tiÄŸimiz yÄ±la ve gelecek yÄ±llara oranla oldukÃ§a avantajlÄ± bir sÄ±nav olarak formÃ¼le edilmiÅŸtir. Son olarak bu yÄ±l gerÃ§ekleÅŸtirilecek olan sÄ±navÄ±n SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± ve Bilim Kurulunun gÃ¶rÃ¼ÅŸleri doÄŸrultusunda koruyucu Ã¶nlemler alÄ±narak en uygun ÅŸartlarda gerÃ§ekleÅŸtirileceÄŸini baÅŸta aday Ã¶ÄŸrencilerimiz ve aileleri olmak Ã¼zere kamuoyuna saygÄ±larÄ±mÄ±zla arz ederiz."

Adaylar, YKS tercih kÄ±lavuzunda yer alanÂ Ã¶n lisans programlarÄ±nÄ±, 2020-TYTâ€™de 150 ve Ã¼zeri puan almalarÄ± halinde tercih edebilecek.Â yÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim programlarÄ±nÄ± ise 2020-AYT/YDTâ€™de ilgili puan tÃ¼rÃ¼nde 170 ve daha fazla puan alan almalarÄ± halinde yapabilecek.

6BAZI BÃ–LÃœMLER Ä°Ã‡Ä°N BAÅžARI SIRALAMASI Ã–N PLANDA OLACAK
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BAZI BÃ–LÃœMLER Ä°Ã‡Ä°N BAÅžARI SIRALAMASI Ã–N PLANDA OLACAK

Ã–SYM'nin en dÃ¼ÅŸÃ¼k baÅŸarÄ± sÄ±ralamasÄ± tablosuna gÃ¶re;

Hukuk programlarÄ±na yerleÅŸtirme iÅŸlemlerinde eÅŸit aÄŸÄ±rlÄ±k puan tÃ¼rÃ¼nden en dÃ¼ÅŸÃ¼k 125 bininci (125.000),
MÃ¼hendislik programlarÄ±na yerleÅŸtirme iÅŸlemlerinde en dÃ¼ÅŸÃ¼kÂ en dÃ¼ÅŸÃ¼k 300 bininci (300.000),
MimarlÄ±k programlarÄ±na yerleÅŸtirme iÅŸlemlerinde en dÃ¼ÅŸÃ¼k 250 bininci (250.000),
TÄ±p programlarÄ±na yerleÅŸtirme iÅŸlemlerinde en dÃ¼ÅŸÃ¼k 50 bininci (50.000),
Ã–ÄŸretmenlik programlarÄ±na yerleÅŸtirme iÅŸlemlerinde (Rehberlik ve Psikolojik DanÄ±ÅŸmanlÄ±k programÄ± dÃ¢hil) Ä°lgili Puan TÃ¼rÃ¼nde En dÃ¼ÅŸÃ¼k 300 bininci (300.000),
EczacÄ±lÄ±k programlarÄ±na yerleÅŸtirme iÅŸlemlerinde en dÃ¼ÅŸÃ¼k 100 bininci (100.000),
DiÅŸ HekimliÄŸi programlarÄ±na yerleÅŸtirme iÅŸlemlerinde en dÃ¼ÅŸÃ¼k 80 bininci (80.000),
baÅŸarÄ± sÄ±ralamasÄ±na sahip olmak gerekecek.

7YKS TERCÄ°HLERÄ°NÄ°N ARDINDAN ÃœNÄ°VERSÄ°TE KAYITLARI NE ZAMAN
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YKS TERCÄ°HLERÄ°NÄ°N ARDINDAN ÃœNÄ°VERSÄ°TE KAYITLARI NE ZAMAN?

YKS tercihlerini gerÃ§ekleÅŸtiren adaylarÄ±n Ã¼niversite kayÄ±tlarÄ± 31 AÄŸustos-4 EylÃ¼l tarih aralÄ±ÄŸÄ±nda gerÃ§ekleÅŸecek.Â Elektronik kayÄ±tlar ise 29 AÄŸustos-2 EylÃ¼l 2020 tarihleri arasÄ±nda yapÄ±lacak.

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