YKS sonuçlarÄ± açÄ±klandÄ±: ÖSYM TYT AYT YKS 2020 sÄ±nav sonuçlarÄ± ve baraj puanÄ± bilgileri
YKS sonuÃ§larÄ± Ã–SYM tarafÄ±ndan sabah saatlerinde eriÅŸime aÃ§Ä±ldÄ±. YKS 2020 kapsamÄ±nda YDT, TYT ve AYT sonuÃ§larÄ± bilgilerini Aday Ä°ÅŸlemleri SayfasÄ± (AÄ°S) aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla duyuran Ã–SYM, YKS sonuÃ§larÄ± sonrasÄ±nda tercih aÅŸamasÄ± iÃ§in gÃ¼ncel kÄ±lavuz bilgilerini yayÄ±mlayacak. AÃ§Ä±klanan son bilgilere gÃ¶re 6 AÄŸustos tarihinde baÅŸlayacak olan YKS 2020 tercih sÃ¼reci, internet ortamÄ±nda yÃ¼rÃ¼tÃ¼lecek ve 14 AÄŸustos'a kadar sÃ¼recek. YKS sonuÃ§larÄ± bilgisi Ã§erÃ§evesinde yapÄ±lacak olan tercihler, baraj puanÄ±nÄ± geÃ§en her aday tarafÄ±ndan deÄŸerlendirilebilecek. Ä°ÅŸte, YDT, AYT ve TYT bilgilerinin yer aldÄ±ÄŸÄ± YKS 2020 sonuÃ§larÄ±, baraj puanÄ± ve tercih sÃ¼reci hakkÄ±nda detaylÄ± bilgiler
YKS sonuÃ§larÄ±, Ã–SYM'nin resmi internet sitesi Ã¼zerinden 27 Temmuz Pazartesi sabahÄ± eriÅŸime aÃ§Ä±ldÄ±. Ã–SYM takvimine gÃ¶re 28 Temmuz tarihinde aÃ§Ä±klanmasÄ± beklenen YKS 2020 sonuÃ§larÄ±, bÃ¶ylelikle bir gÃ¼n Ã¶nce Ã¶ÄŸrencilerin eriÅŸimine aÃ§Ä±lmÄ±ÅŸ oldu. Adaylar, YKS sonuÃ§larÄ± kapsamÄ±nda aÃ§Ä±klanan TYT, AYT ve YDT sonuÃ§larÄ±nÄ± TC Kimlik NumaralarÄ± ve aday ÅŸifreleri ile gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leyebilecek. Adaylar, YKS tercih kÄ±lavuzunda yer alan bilgilere gÃ¶re hukuk, mÃ¼hendislik ve mimarlÄ±k gibi bazÄ± bÃ¶lÃ¼mleri tercih edebilmek iÃ§in sÄ±nav sonuÃ§ sayfasÄ±ndaki baÅŸarÄ± sÄ±ralamasÄ±na dikkat edecek. Ä°ÅŸte, YKS 2020 sonuÃ§larÄ± ve tercih sÃ¼recine dair bazÄ± bilgiler
Ã–SYM YKS 2020 YDT-TYT-AYT SONUÃ‡LARI AÃ‡IKLANDI
YKS sonuÃ§larÄ± 27 Temmuz Pazartesi gÃ¼nÃ¼ saat 07.30 itibariyle aÃ§Ä±klandÄ±. Ã–SYM'nin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarÄ± Ã¼zerinden duyurulan YKS 2020 sonuÃ§larÄ±, Ã–SYM Aday Ä°ÅŸlemleri SayfasÄ± (AÄ°S) ya da sonuÃ§ aÃ§Ä±klama sayfasÄ± Ã¼zerinden kimlik bilgileri girilerek Ã¶ÄŸrenilebilecek. Ã–SYM, sÄ±nav sonuÃ§larÄ± duyurusunu ÅŸu ifadelerle yaptÄ±;
"27-28 Haziran 2020Â tarihlerinde uygulanan YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim KurumlarÄ± SÄ±navÄ±naÂ (2020-YKS)Â ait deÄŸerlendirme iÅŸlemleri tamamlanmÄ±ÅŸtÄ±r.
Adaylar, sÄ±nav sonuÃ§larÄ±naÂ Â 27 Temmuz 2020Â tarihinde saatÂ 07.30â€™danÂ itibaren Ã–SYMâ€™ninÂ https://sonuc.osym.gov.trÂ internet adresinden T.C. Kimlik numaralarÄ± ve aday ÅŸifreleri ile eriÅŸebilirler."
YKS SONUÃ‡ SORGULAMA EKRANI Ä°Ã‡Ä°N TIKLAYINIZ
2