YKS sonuçları açıklandı mı? TYT, AYT, YDT YKS sonuçları sorgulama AİS ekranı ÖSYM tarafından erken açılacak mı... İşte üniversite sınav sonuç tarihi
YKS sonuçları sorgulama ekranı üzerinden açıklanacak olan sınav sonuçları için geri sayım başladı. Milyonlarca adayın katılımı ile düzenlenen 2021 YKS sınav sonuçları AİS ekranı üzerinden ilan edilecek. Adaylar ÖSYM'nin 'sonuc.osym.gov.tr' internet adresinden açıklanan sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecekler. Ön lisans alanından 492 bin, lisans alanından 494 bin 132, özel yetenek alanından 28 bin 196, okul birinciliği kontenjanından ise 24 bin 537 olmak üzere toplam 1 milyon 38 bin 865 öğrenci kapasitesine sahip olan üniversiteler, YKS sonuçları sonrası alım sürecine başlayacak. Gözler şimdi ÖSYM'den gelecek olan, "YKS sonuçları açıklandı" duyurusunda. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, TYT, AYT, YDT üniversite sınav sonuç tarihi
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YKS sonuçları 2021 için heyecan dolu bekleyiş devam ediyor. ÖSYM tarafından geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen sınavın ardından YKS sonuçları için bekleyişe geçen yüz binlerce üniversite adayı, ÖSYM AİS ekranı aracılığıyla açılacak olan sorgulama ekranına odaklandı. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak ve erken açıklanma ihtimali var mı? İşte, 2 milyondan fazla adayı ilgilendiren YKS sonuçları hakkında detaylı bilgiler
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YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS sonuçları için ÖSYM resmi internet sitesi üzerinde yer alan resmi açıklama tarihi 4 Ağustos 2021 olarak yer alıyor. Ancak, sonuçlar, ÖSYM'nin değerlendirme sürecini daha erken tamamlaması halinde Temmuz ayının son günleri de açıklanabilecek.
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ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Kılavuza 16 - 26 Temmuz tarihleri arasında ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşılabilecek. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda YKS tercihlerinin 5-13 Ağustos arasında yapılacağını duyurdu.
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YKS tercihleri, bu yıl üniversitelerde bulunan 1 milyon 38 binlik kontenjan için alınacak.