YKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2020 YKS üniversite sonuçları için ÖSYM'den tarih detayı
'YKS sonuçları ne zaman belli olacak?' Üniversite adaylarının katılım sağladığı YKS sınav sonuçları için geri sayım devam ediyor. ÖSYM tarafından 27 28 Haziran tarihlerinde yaklaşık 2.5 milyon adayın katılımı ile gerçekleşen söz konusu sınavda, yapılan değerlendirme sonrası, 2020 YKS sonuçları adayların erişimine açılacak. ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenilecek olan üniversite sınav sonuçlarıyla ilgili ÖSYM tarih detayını paylaştı. İşte, 2020 YKS sınav sonuçlarıyla ilgili ayrıntılı bilgiler...
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YKS 2020 TYT, AYT ve YDT oturumları olmak üzere haziran ayında düzenlendi. YKS sınavının üzerinden yaklaşık 1 aylık sürenin geçmesiyle beraber, üniversite adayları ÖSYM'den yapılacak son dakika açıklamaya odaklandı. YKS 2020 tercih kılavuzunun da yayınlanmasıyla beraber, YKS sonuçları için beklenen tarih yaklaştı. ÖSYM 2020 sınav takvimine göre, 2020 YKS sonuçları 28 Temmuz 2020 tarihinde erişime açılacak.
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2020-YKS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM sınav takvimine göre, YKS sonuçları 28 Temmuz’da açıklanacak.
Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.
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YKS TERCİH KILAVUZU AÇIKLANDI
ÖSYM Başkanı Halis Aygün, ‘2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu yayımlayacağız.’ dedi. Bu açıklamanın ardından ön bilgi verme amaçlı kılavuz yayımlandı.
Kurum tarafından yapılan açıklamada '2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 21-24 Temmuz 2020 tarihleri arasında ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır. Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM’den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.' denildi.
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YKS SINAV SONUÇLARI TERCİH KULLANIM ALANLARI
TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebileceklerdir.
TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 170 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir.TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 170 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisans programlarını tercih etme hakları bulunmaktadır. Bu adayların SAY, SÖZ, EA, DİL puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları yoktur.
Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de TYT puanının 150 ve üzeri (Engelli öğrencilerde 100 ve üzeri puan için Bakınız 6. madde.) olması gerekmektedir.
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YKS SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI
YKS 2020 soruları ve cevap anahtarı erişime açıldı. İşte açıklamanın tamamı:
27 Haziran 2020 tarihinde uygulanan 2020-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 28 Haziran 2020 tarihinde uygulanan 2020-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2020-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarlarına 28 Haziran 2020 tarihinde saat 20.50’den itibaren erişilebilir.