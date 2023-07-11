YKS SONUÇLARI 2023 AÇIKLANDI MI? YKS (TYT, AYT, YDT) sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 YKS sınav sonucu sorgulama ekranı ÖSYM.gov.tr'de olacak!

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı temmuz ayının gelmesiyle öne çıkan konulardan oldu. 3 milyon 498 bin 18 adayın başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), sonrası YKS sınav sonuçları için geri sayım başladı. Takvime göre milyonlarda adayın heyecanla beklediği YKS sınav sonuçları temmuzda açıklanacak. Diğer yandan adaylar sonuç tarihini beklerken YKS sonuçlarının erken açıklanıp açıklanmayacağını da merak etmeye başladı. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, üniversite sınav sonuçları erken açıklanır mı? İşte, o konu hakkında bilgiler.