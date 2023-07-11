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YKS SONUÇLARI 2023 AÇIKLANDI MI? YKS (TYT, AYT, YDT) sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 YKS sınav sonucu sorgulama ekranı ÖSYM.gov.tr'de olacak!

Güncelleme Tarihi:

#YKS Sınav Sonuçları#Ösym#YKS Sınav Sonucu Sorgulama
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 11, 2023 01:20

YKS sınav sonucu sorgulama ekranı için adayların gözü kulağı artık ÖSYM'den yapılacak açıklamaya çevrildi. Üniversiteye giriş için milyonlarca adayın katılımı ile YKS sınavı 17-18 Haziran tarihlerinde AYT-TYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda gerçekleşti. 2 yıllık ve 4 yıllık üniversitelerin programlarına öğrenci almak için gerçekleşen sınavın ardından YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih için beklentiler başladı. ÖSYM sınav takviminde YKS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu. 2023 YKS'nin TYT, AYT, YDT oturumları yapılan değerlendirmelerin ardından ÖSYM'nin AİS ekranından sonuçlandırılacak. Peki, YKS sınav sonuçları ne zaman hangi tarihte açıklanacak? İşte, 2023 YKS sınav sonuç tarihi ve konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.

1/6YKS SONUÇLARI 2023 AÇIKLANDI MI YKS (TYT, AYT, YDT) sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023 YKS sınav sonucu sorgulama ekranı ÖSYM.gov.trde olacak

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı temmuz ayının gelmesiyle öne çıkan konulardan oldu. 3 milyon 498 bin 18 adayın başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), sonrası YKS sınav sonuçları için geri sayım başladı. Takvime göre milyonlarda adayın heyecanla beklediği YKS sınav sonuçları temmuzda açıklanacak. Diğer yandan adaylar sonuç tarihini beklerken YKS sonuçlarının erken açıklanıp açıklanmayacağını da merak etmeye başladı. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, üniversite sınav sonuçları erken açıklanır mı? İşte, o konu hakkında bilgiler.

2/6YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih duyuruldu. ÖSYM, yaptığı duyuruya göre sonuçları 20 Temmuz’da açıklayacak.

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.

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3/6YKS TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYIMLANACAK

YKS TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

YKS tercih kılavuzu tercih süreci ile yayımlanacak. ÖSYM'nin konuyla ilgili açıklamaları geldiği zaman haberlerimizde güncellenecektir.

4/6YKS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR

 YKS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Sınavda uygulanan testlere verilen cevaplar, her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, testlerden her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Testlerin standart puanlarının hesaplanmasında şu yol izlenecektir:

Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.

Son sınıfta okumakta olan tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır.

Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.

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Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

TYT’de hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1C’deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (A-TYT) hesaplanacaktır. A-TYT puanının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik Testi veya Türkçe Testinden en az 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için A-TYT puanı hesaplanacaktır.

A-TYT puanı kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek TYT puanı oluşturulacaktır.

6/6YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçları bu yıl ÖSYM sınav takviminde yer alan bilgiye göre 20 Temmuz tarihinde belli olacak.

"sonuc.osym.gov.tr" adresinden ilan edilen sınav sonuçları sonrası adayların tercih maratonu başlayacak.

2022 yılında YKS tercihleri 27 Temmuz-05 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr ’den gerçekleşmişti. Bu seneki üniversite tercih tarihlerine ilişkin resmi bir açıklama henüz kurum tarafından yapılmadı.

Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

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