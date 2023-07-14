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YKS SONUÇLARI 2023 AÇIKLANDI MI? | YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, sınav sonucu sorgulama ekranı erişime açıldı mı? ÖSYM üniversite sınavı (TYT, AYT, YDT) sınav sonuç tarihi!

Güncelleme Tarihi:

#YKS Sınav Sonuçları#Yks Sonuçları Ne Zaman Açıklanır#Ösym
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 14, 2023 21:16

YKS sınav sonuçları açıklandı mı? sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. Üniversitelere giriş kapsamında ÖSYM tarafından 17-18 Haziran tarihlerinde AYT-TYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda gerçekleşen söz konusu sınavın ardından gözler 'YKS sonuçları açıklandı' duyurusuna çevrildi. YKS'nin TYT, AYT ve YDT sınav puanları hesaplanırken; doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacak. Yapılan değerlendirme aşamasının ardından YKS sınav sonuçları ÖSYM AİS ekranından erişime açılacak. Bir sonraki süreçte ise YKS üniversite tercih maratonu başlayacak. YKS tercih robotu üzerinden 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları öğrenilecek. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, YKS TYT, AYT, YDT sınav sonucu sorgulama ekranı ve sonuçların açıklanacağı tarihle ilgili ayrıntılı bilgiler...

1/6YKS SONUÇLARI 2023 AÇIKLANDI MI | YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, sınav sonucu sorgulama ekranı erişime açıldı mı ÖSYM üniversite sınavı (TYT, AYT, YDT) sınav sonuç tarihi

YKS sınav sonucu sorgulama ekranı ÖSYM.gov.tr için adayların gözü kulağı yapılacak sonuç açıklamasına çevrildi. Temmuz ayı devam ederken 2023 YKS sonuçları için beklentiler de arttı. Üniversitelerin Ön lisans, lisans programlarının 2 yıllık ve 4 yıllık bölümlerine öğrenci almak için uygulanan YKS TYT, AYT, YDT sınav sonuçları tercih döneminde önem arz edecek. ÖSYM'nin değerlendirmesinde sınavda uygulanan testlere verilen cevaplar, her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacak. 2023 YKS takvimine göre üniversite sınav sonuçları 20 Temmuz tarihinde belli olacak. İşte, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? sorusunun yanıtına yönelik ayrıntılı bilgiler.

2/6YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih duyuruldu. ÖSYM, yaptığı duyuruya göre sonuçları 20 Temmuz’da açıklayacak.

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.

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YKS SONUÇLARI 2023 AÇIKLANDI MI? | YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, sınav sonucu sorgulama ekranı erişime açıldı mı? ÖSYM üniversite sınavı (TYT, AYT, YDT) sınav sonuç tarihi!

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3/6YKS SINAV PUANI NASIL HESAPLANIR

YKS SINAV PUANI NASIL HESAPLANIR?

Sınavda uygulanan testlere verilen cevaplar, her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, testlerden her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Testlerin standart puanlarının hesaplanmasında şu yol izlenecektir:

Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.

Son sınıfta okumakta olan tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır.

4/6YKS SONUÇLARI 2023 AÇIKLANDI MI | YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, sınav sonucu sorgulama ekranı erişime açıldı mı ÖSYM üniversite sınavı (TYT, AYT, YDT) sınav sonuç tarihi

Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır.

TYT’de hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1C’deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (A-TYT) hesaplanacaktır. A-TYT puanının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik Testi veya Türkçe Testinden en az 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için A-TYT puanı hesaplanacaktır.

A-TYT puanı kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek TYT puanı oluşturulacaktır.

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YKS SONUÇLARI 2023 AÇIKLANDI MI? | YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, sınav sonucu sorgulama ekranı erişime açıldı mı? ÖSYM üniversite sınavı (TYT, AYT, YDT) sınav sonuç tarihi!

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5/6YKS SONUÇLARI 2023 AÇIKLANDI MI | YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, sınav sonucu sorgulama ekranı erişime açıldı mı ÖSYM üniversite sınavı (TYT, AYT, YDT) sınav sonuç tarihi

AYT ve YDT’de hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1E’deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (ASAY, A-SÖZ, A-EA, A-DİL) hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için adayların ilgili testlerin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir (Tablo 1D). Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır. TYT puanı olmayan, TYT puanı hesaplanmayan adayların, AYT ve/veya YDT’ye girmiş olsalar da SAY, SÖZ, EA, DİL puanları hesaplanmayacaktır.

A-SAY, A-SÖZ, A-EA, A-DİL puanlarının her biri kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek SAY, SÖZ, EA, DİL puanları oluşturulacaktır.

Ortaöğretim kurumlarında, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini almak zorunda olmayan veya farklı müfredat ile alan öğrenciler (İmam Hatip Okulları öğrencileri/mezunları hariç), TYT Sosyal Bilimler Testinde yer alan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularından muaf tutulacaktır. Bu öğrenciler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları yerine Felsefe alanından 5 soru cevaplandıracaklardır. Bu doğrultuda; TYT Sosyal Bilimler Testinde toplam 25 soru bulunacaktır. Cevap kâğıdında bu test ile ilgili alanda 25 cevap alanı bulunacaktır. Tüm adaylar, ilk 15 sorunun tamamından sorumlu olacaklardır.

6/6YKS TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYIMLANACAK

YKS TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

YKS tercih kılavuzu tercih süreci ile yayımlanacak. ÖSYM'nin konuyla ilgili açıklamaları geldiği zaman haberlerimizde güncellenecektir.

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