YKS son başvuru günü ne zaman? İşte 2022 YKS oturum ve başvuru takvimi

YKS sınav ücretleri (TYT/AYT/YDT her biri için) 115 TL'yi 8 Mart 2022'ye kadar ödeyebilecek. Adaylar, geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda yüzde 50 artırımlı olarak ödeme yapacak. İşte, 2022 YKS oturum ve başvuru takvimi...
YKS başvuru işlemleri 7 Mart 2022 tarihinde sona erecek. Başvurularını yapacak olanlar YKS başvuru ücretlerini ÖSYM’nin internet sayfasında e-işlemlerde yer alan ödemeler alanından kredi kartı/banka kartıyla da yatırabilecekler. TYT, AYT ve YDT’nin tümüne girmek isteyen adaylar ise 345,00 TL ödeyecekler.
2022-YKS’ye başvuran adaylar seçmiş oldukları oturumlara bağlı olarak sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan herhangi birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklardır. Adaylar sınav ücreti olarak;
TYT/AYT/YDT her biri için adaylar 115,00 TL yatıracaklar.
Sadece TYT’ye girecek adaylar 115,00 TL, TYT ile birlikte AYT veya YDT’den herhangi birine girmek isteyen adaylar 230,00 TL TYT, AYT ve YDT’nin tümüne girmek isteyen adaylar ise 345,00 TL yatıracaklardır.
2021-TYT Puanı 200 ve Üzeri Olan ve Bu Puanını 2022-YKS’nin Hiçbir Oturumuna Girmeden, 2022-YKS Merkezi Yerleştirmede veya Özel Yetenek Sınavıyla Yerleştirmede Kullanmak İsteyen Adaylar İçin 2022-YKS Başvuru Ücreti: 30,00 TL'dir.
Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler
ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
İş Bankası’nın tüm şubeleri, mobil bankacılık ve internet bankacılığı Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)