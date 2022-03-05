YKS son başvuru günü ne zaman? İşte 2022 YKS oturum ve başvuru takvimi

YKS BAŞVURU ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?

2022-YKS’ye başvuran adaylar seçmiş oldukları oturumlara bağlı olarak sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan herhangi birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklardır. Adaylar sınav ücreti olarak;



TYT/AYT/YDT her biri için adaylar 115,00 TL yatıracaklar.



Sadece TYT’ye girecek adaylar 115,00 TL, TYT ile birlikte AYT veya YDT’den herhangi birine girmek isteyen adaylar 230,00 TL TYT, AYT ve YDT’nin tümüne girmek isteyen adaylar ise 345,00 TL yatıracaklardır.



2021-TYT Puanı 200 ve Üzeri Olan ve Bu Puanını 2022-YKS’nin Hiçbir Oturumuna Girmeden, 2022-YKS Merkezi Yerleştirmede veya Özel Yetenek Sınavıyla Yerleştirmede Kullanmak İsteyen Adaylar İçin 2022-YKS Başvuru Ücreti: 30,00 TL'dir.