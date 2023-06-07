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YKS sıralama hesaplaması nasıl yapılır? YKS 2023 puan ve sıralama hesaplaması bilgisi

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#YKS Sıralama Hesaplama#Ösym#Yks Puan Hesaplama Nasıl Yapılır
Oluşturulma Tarihi: Haziran 07, 2023 20:53

YKS sıralama hesaplama, söz konusu sınava günler kala adayların yoğunlaştığı konulardan oldu. ÖSYM tarafından 2023 YKS sınavı 17-18 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. AYT-TYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda düzenlenecek sınavında 3 milyon 498 bin 18 aday ter dökecek. Yerleştirme puanları adayların sınav puanlarına ortaöğretim başarı notları eklenerek hesaplanacak. Son düzlüğe girilen adaylar şimdiden YKS puan ve sıralama hesaplamalarına başladı. Peki, YKS sıralama hesaplaması nasıl yapılır? İşte, YKS 2023 puan ve sıralama hesaplaması bilgisi ile ilgili ayrıntılar.

1/4YKS sıralama hesaplaması nasıl yapılır YKS 2023 puan ve sıralama hesaplaması bilgisi

YKS puan ve sıralama hesaplaması nasıl yapılır, sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. 17-18 Haziran’da düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na 3 milyon 498 bin 18 aday başvurdu. ÖSYM açıklamasına göre sınavda bu yıl da baraj puanı uygulanmayacak. YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) 17 Haziran 2023 tarihinde yapılacak 165 dakika sürecek. AYT ve YDT ise 18 Haziran'da gerçekleşecek. Sınav sonrası puan hesaplaması adaylar tarafından takip edilecek. İşte, o konu hakkında detaylar.

2/4YKS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR

 YKS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Sınavda uygulanan testlere verilen cevaplar, her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, testlerden her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Testlerin standart puanlarının hesaplanmasında şu yol izlenecektir:

Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.

Son sınıfta okumakta olan tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır.

Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.

3/4YKS sıralama hesaplaması nasıl yapılır YKS 2023 puan ve sıralama hesaplaması bilgisi

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

TYT’de hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1C’deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (A-TYT) hesaplanacaktır. A-TYT puanının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik Testi veya Türkçe Testinden en az 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için A-TYT puanı hesaplanacaktır.

A-TYT puanı kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek TYT puanı oluşturulacaktır.

4/4YKS sıralama hesaplaması nasıl yapılır YKS 2023 puan ve sıralama hesaplaması bilgisi

 AYT ve YDT’de hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1E’deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (ASAY, A-SÖZ, A-EA, A-DİL) hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için adayların ilgili testlerin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir (Tablo 1D). Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır. TYT puanı olmayan, TYT puanı hesaplanmayan veya TYT puanı 150’nin altında olan adayların, AYT ve/veya YDT’ye girmiş olsalar da SAY, SÖZ, EA, DİL puanları hesaplanmayacaktır.

A-SAY, A-SÖZ, A-EA, A-DİL puanlarının her biri kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek SAY, SÖZ, EA, DİL puanları oluşturulacaktır. Ağırlıklı puanlar, SAY, SÖZ, EA, DİL puanlarına dönüştürülürken ilgili testlerin her birinden soru sayısının %20’si oranında ham puan alan adayların 180 SAY, SÖZ, EA, DİL puanı almaları sağlanacaktır.

Ortaöğretim kurumlarında, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini almak zorunda olmayan veya farklı müfredat ile alan öğrenciler (İmam Hatip Okulları öğrencileri/mezunları hariç), TYT Sosyal Bilimler Testinde yer alan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularından muaf tutulacaktır. Bu öğrenciler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları yerine Felsefe alanından 5 soru cevaplandıracaklardır. Bu doğrultuda; TYT Sosyal Bilimler Testinde toplam 25 soru bulunacaktır.

Cevap kâğıdında bu test ile ilgili alanda 25 cevap alanı bulunacaktır. Tüm adaylar, ilk 15 sorunun tamamından sorumlu olacaklardır.

Aday Başvuru Formunun “25. TYT SOSYAL BİLİMLER TESTİ İLE AYT SOSYAL BİLİMLER-2 TESTİNDE DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ SORULARINI VEYA İLAVE FELSEFE/FELSEFE GRUBU SORULARINI CEVAPLANDIRMA DURUMU” bilgi alanında;

“1- Ortaöğretimde zorunlu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi aldım.” seçeneğini işaretleyen adaylar; TYT’de Sosyal Bilimler Testinin ilk 20 sorusunu cevaplandırmakla yükümlüdür. Bu durumdaki adaylar 21., 22., 23., 24. ve 25. sorularda yer alan felsefe sorularını cevaplandırmayacak ve cevap kâğıdının ilgili alanında herhangi bir işaretleme yapmayacaklardır. Bu alanlarda işaretleme yapmış olsalar bile bu cevapları değerlendirmeye alınmayacaktır.

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#YKS Sıralama Hesaplama#Ösym#Yks Puan Hesaplama Nasıl Yapılır