YKS sınavı saat kaçta? 2020 YKS (TYT, AYT, YDT) sınav süresi ve dakikası
'YKS saat kaçta yapılacak?' Üniversiteye giriş kapsamında ÖSYM tarafından uygulanacak olan YKS'ye kısa süre kala sınav süresi ve saati adayların odaklandığı konulardan oldu. 27 Haziran Cumartesi ve 28 Haziran Pazar günlerinde TYT, AYT, YDT oturumları olmak üzere farklı saatlerde gerçekleşecek olan 2020 YKS sınavında adaylar sınav saatinden 15 dakika öncesinde sınav salonlarına alınacak. İşte, YKS sınav saati ve sınav süresiyle ilgili ayrıntılı bilgiler.
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YKS sınav saati, üniversite sınavına az bir zaman kala araştırılıyor. YKS 2020 yılında 27 Haziran ve 28 Haziran’da yapılacak. Sınava girecek olan adayların belirtilen saatlerde sınav yerlerinde hazır bulunmaları gerekiyor. Adaylar, sabah oturumlarında saat 10.00'dan sonra, öğleden sonra oturumunda ise saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
YKS sınav süreleri ve saati ile ilgili ÖSYM açıklaması araştırılıyor. YKS sınav süresi ne kadar, kaç dakika? Üniversite sınavı 2020 yılında 27 Haziran Cumartesi ve 28 Haziran Pazar günlerinde yapılacak. Üç oturum şeklinde düzenlenecek olan sınavın ilk oturumu TYT olacak. TYT, 27 Haziran 2020 Cumartesi günü yapılacaktır. Sınav, 10.15’te başlayacak ve 165 dakika boyunca devam edecek. İşte YKS sınav süreleri ile ilgili bilgiler…
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YKS SINAV SAATLERİ VE SÜRELERİ
TYT, 27 Haziran 2020 Cumartesi günü yapılacaktır. Sınav, 10.15’te başlayacak ve 165 dakika sürecektir. AYT, 28 Haziran 2020 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 10.15’te başlayacak ve 180 dakika sürecektir. YDT, 28 Haziran 2020 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 15.45’te başlayacak ve 120 dakika sürecektir.
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ÖSYM BAŞKANI HALİS AYGÜN’DEN AÇIKLAMA
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün YKS ile ilgili açıklama yaptı. İşte açıklamanın tamamı:
Adaylar sınav salonlarına geçip sıralarına oturduktan sonra sınav süresince maskelerini çıkarabilecektir. Ancak sınav görevlilerimiz maskelerini çıkartmayacaktır. Sınav saatinden en az 1 saat 15 dakika önce sınav binasında hazır olunuz. Sınava Giriş Belgesi ve Geçerli Kimlik Belgesi olmadan sınava giremeyeceğinizi unutmayınız. Adaylar, sabah oturumlarında saat 10.00'dan sonra, öğleden sonra oturumunda ise saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.