Gündem Haber Giriş: 04 Mayıs 2020 - 17:42 , 04 Mayıs 2020 - 17:45

YKS sınavı ne zaman? 2020 YKS tarihi değişti mi?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) tarihine yönelik araştırmalar, YKS'ye katılım sağlamak için başvurularını tamamlayan yüz binlerce üniversiteli adayı tarafından merakla araştırılıyor. Tüm dünyayı etkileyen ve ülkemizde de uzun süredir yoğun tedbirler aldıran Corona salgını sonrası YKS kapsamında düzenlenecek; Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) oturumları ileri bir tarihe ertlenmişti. Şimdilerde ise söz konusu oturumların yeniden haziran ayında yapılabileceği yönünde iddialar var. Peki, YKS sınavı ne zaman? 2020 YKS tarihi değişti mi?