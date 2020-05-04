Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) tarihine yönelik araştırmalar, YKS'ye katılım sağlamak için başvurularını tamamlayan yüz binlerce üniversiteli adayı tarafından merakla araştırılıyor. Tüm dünyayı etkileyen ve ülkemizde de uzun süredir yoğun tedbirler aldıran Corona salgını sonrası YKS kapsamında düzenlenecek; Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) oturumları ileri bir tarihe ertlenmişti. Şimdilerde ise söz konusu oturumların yeniden haziran ayında yapılabileceği yönünde iddialar var. Peki, YKS sınavı ne zaman? 2020 YKS tarihi değişti mi?
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Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) yüz binlerce öğrenci, öğrenci ailesi ve eğitimcinin gündemindeki yerini koruyor. 2020-2021 eğitim döneminde lisans ya da önlisans eğitimi almak için YKS oturumlarına katılım sağlayacak adaylar, Corona virüsü salgını nedeniyle sınav tarihlerindeki değişimlere odaklandı. Daha önce YÖK tarafından ileri bir tarihe ertelenen sınavların, yeniden ilk olarak belirlenen tarih aralığında yapılıp yapılmayacağı sorgulanıyor. İşte, 2020 YKS sınav tarihi hakkında ayrıntılar...
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MİLLİ EĞİTİM BAKANI KONUŞTU
Bakan Selçuk, 1 Mayıs'ta Instagram’da Hürriyet Gazetesi Eğitim Servisi Müdürü Nuran Çakmakçı’nın canlı yayın konuğu olmuş ve LGS tarihinin önümüzdeki pazartesi akşamı açıklanacağını söylemişti. LGS’ye önceki yıllarda Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) tek başına karar verdiğini ancak bu yıl salgın nedeniyle kararın bilim kurulunun önerileri doğrultusunda diğer bakanlıklarla istişare edilerek alınacağını anlatan Selçuk, YKS tarihinin ise geçmişten beri MEB tarafından belirlenmediğini ama bu konuda da pazartesi bir açıklama olabileceğini belirtmişti.
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SINAV TARİHİ ÖNE Mİ ÇEKİLECEK?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un LGS ve YKS tarihi konusunda pazartesi gününü işaret etmesinin ardından, daha önce 25-26 Temmuz tarihlerinde yapılacağı duyurulan YKS’nin haziran ayına alınacağına dair iddialar ortaya atıldı. İddialara göre, YKS’nin, yaz turizmini olumsuz etkilememesi için Turizm Bakanlığı’nın önerisiyle temmuz ayı sonundan haziran ayı sonuna alınması söz konusu.
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ÖĞRENCİLER TEMMUZ AYINI İSTİYOR
YKS’nin 25-26 Temmuz tarihinden 27-28 Haziran tarihine alınacağı iddiaları üzerine 1 Mayıs'ta sosyal medyada bir kampanya başlatıldı. #ykstarihinedokunma etiketiyle yapılan paylaşımlar Twitter’da gece saatlerinde 1 milyona ulaştı, trend topic oldu.
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2020 YKS OTURUM TARİHLERİ
YKS 25-26 Temmuz'da yapılacak. TYT (Temel Yeterlilik Testi) 25 Temmuz'da, AYT (Alan Yeterlilik Testleri) ve YDT (YKS-Dil) ise 26 Temmuz'da yapılacak. ÖSYM Başkanı Halis Aygün de TYT'nin (Temel Yeterlilik Testi) 25 Temmuz'da, AYT (Alan Yeterlilik Testleri) ve YDT'nin (YKS-Dil) ise 26 Temmuz'da yapılacağına dikkat çekmişti.
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RESMİ AÇIKLAMA HENÜZ YOK
Sınav için hazırlıklarını sürdüren adaylar, sosyal medyada dolaşan “2020 YKS'nin 20-21 Haziran veya 27-28 Haziran tarihine alınacağı” iddiaları ile kafa karışıklığı yaşıyor. Henüz YKS tarihinin değişmesiyle ilgili yetkili kurumdan gelen resmi bir açıklama bulunmuyor.
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Konuya dair ayrıntılar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.