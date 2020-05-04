MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriYKS sınavı ne zaman? 2020 YKS tarihi değişti mi?
GeriGündem YKS sınavı ne zaman? 2020 YKS tarihi değişti mi?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Gündem
Haber Giriş: 04 Mayıs 2020 - 17:42,

YKS sınavı ne zaman? 2020 YKS tarihi değişti mi?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) tarihine yönelik araştırmalar, YKS'ye katılım sağlamak için başvurularını tamamlayan yüz binlerce üniversiteli adayı tarafından merakla araştırılıyor. Tüm dünyayı etkileyen ve ülkemizde de uzun süredir yoğun tedbirler aldıran Corona salgını sonrası YKS kapsamında düzenlenecek; Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) oturumları ileri bir tarihe ertlenmişti. Şimdilerde ise söz konusu oturumların yeniden haziran ayında yapılabileceği yönünde iddialar var. Peki, YKS sınavı ne zaman? 2020 YKS tarihi değişti mi?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) yüz binlerce öğrenci, öğrenci ailesi ve eğitimcinin gündemindeki yerini koruyor. 2020-2021 eğitim döneminde lisans ya da önlisans eğitimi almak için YKS oturumlarına katılım sağlayacak adaylar, Corona virüsü salgını nedeniyle sınav tarihlerindeki değişimlere odaklandı. Daha önce YÖK tarafından ileri bir tarihe ertelenen sınavların, yeniden ilk olarak belirlenen tarih aralığında yapılıp yapılmayacağı sorgulanıyor. İşte, 2020 YKS sınav tarihi hakkında ayrıntılar...

2MİLLİ EĞİTİM BAKANI KONUŞTU
Abone Olgoogle-news

MİLLİ EĞİTİM BAKANI KONUŞTU

Bakan Selçuk, 1 Mayıs'ta Instagram’da Hürriyet Gazetesi Eğitim Servisi Müdürü Nuran Çakmakçı’nın canlı yayın konuğu olmuş ve LGS tarihinin önümüzdeki pazartesi akşamı açıklanacağını söylemişti. LGS’ye önceki yıllarda Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) tek başına karar verdiğini ancak bu yıl salgın nedeniyle kararın bilim kurulunun önerileri doğrultusunda diğer bakanlıklarla istişare edilerek alınacağını anlatan Selçuk, YKS tarihinin ise geçmişten beri MEB tarafından belirlenmediğini ama bu konuda da pazartesi bir açıklama olabileceğini belirtmişti.

3SINAV TARİHİ ÖNE Mİ ÇEKİLECEK
Abone Olgoogle-news

SINAV TARİHİ ÖNE Mİ ÇEKİLECEK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un LGS ve YKS tarihi konusunda pazartesi gününü işaret etmesinin ardından, daha önce 25-26 Temmuz tarihlerinde yapılacağı duyurulan YKS’nin haziran ayına alınacağına dair iddialar ortaya atıldı. İddialara göre, YKS’nin, yaz turizmini olumsuz etkilememesi için Turizm Bakanlığı’nın önerisiyle temmuz ayı sonundan haziran ayı sonuna alınması söz konusu.

4ÖĞRENCİLER TEMMUZ AYINI İSTİYOR
Abone Olgoogle-news

ÖĞRENCİLER TEMMUZ AYINI İSTİYOR

YKS’nin 25-26 Temmuz tarihinden 27-28 Haziran tarihine alınacağı iddiaları üzerine 1 Mayıs'ta sosyal medyada bir kampanya başlatıldı. #ykstarihinedokunma etiketiyle yapılan paylaşımlar Twitter’da gece saatlerinde 1 milyona ulaştı, trend topic oldu.

52020 YKS OTURUM TARİHLERİ
Abone Olgoogle-news

2020 YKS OTURUM TARİHLERİ

YKS 25-26 Temmuz'da yapılacak. TYT (Temel Yeterlilik Testi) 25 Temmuz'da, AYT (Alan Yeterlilik Testleri) ve YDT (YKS-Dil) ise 26 Temmuz'da yapılacak. ÖSYM Başkanı Halis Aygün de TYT'nin (Temel Yeterlilik Testi) 25 Temmuz'da, AYT (Alan Yeterlilik Testleri) ve YDT'nin (YKS-Dil) ise 26 Temmuz'da yapılacağına dikkat çekmişti.

6RESMİ AÇIKLAMA HENÜZ YOK
Abone Olgoogle-news

RESMİ AÇIKLAMA HENÜZ YOK

Sınav için hazırlıklarını sürdüren adaylar, sosyal medyada dolaşan “2020 YKS'nin 20-21 Haziran veya 27-28 Haziran tarihine alınacağı” iddiaları ile kafa karışıklığı yaşıyor. Henüz YKS tarihinin değişmesiyle ilgili yetkili kurumdan gelen resmi bir açıklama bulunmuyor.

7
Abone Olgoogle-news

Konuya dair ayrıntılar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi