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YKS sınav yerleri ne zaman belli olacak 2023? YKS'ye kaç gün kaldı? Üniversite sınavı YKS (TYT-AYT-YDT) sınav belgesi sorgulama ekranı ÖSYM.gov.tr'de olacak

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#YKS Sınav Yerleri#Ösym#Yks'ye Kaç Gün Kaldı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 06, 2023 18:38

YKS'ye kaç gün kaldı sorusu, üniversite sınavına katılım sağlayacak adayların odaklandığı konuların başında geliyor. 3 milyon 498 bin 18 adayın başvurduğu YKS sınavı başvuruları 8-23 Mart 2023 tarihleri arasında tamamlandı. Hayallerindeki üniversiteye yerleşmek isteyen adayların katılımı ile YKS TYT-AYT-YDT olmak üzere üç oturumda gerçekleşecek. Haziran ayında yapılacak olan üniversite sınavı giriş yerleri, ÖSYM'nin AİS ekranından ilan edilecek. Adaylar YKS sınav giriş belgesini ÖSYM şifresi ve T.C kimlik numaraları ile ÖSYM'nin mobil uygulaması ya da internet sitesinden sorgulayabilecekler. Peki, YKS sınav yerleri ne zaman belli olacak 2023? İşte, YKS sınav yeri sorgulama ekranı ve sınav tarihi hakkında bilgiler.

1/5YKS sınav yerleri ne zaman belli olacak 2023 YKSye kaç gün kaldı Üniversite sınavı YKS (TYT-AYT-YDT) sınav belgesi sorgulama ekranı ÖSYM.gov.trde olacak

2023 YKS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı için adayların gözü kulağı ÖSYM'den yapılacak duyuruda. . Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan YKS'ye bu sene 3,5 milyon adayın katılım sağlaması bekleniyor. TYT, AYT ve YDT'de toplam 21 bin 438 bina ve 360 bin 456 salonda yapılacak olan YKS sınav yerlerinin açıklanacağı tarih için de beklentiler mayıs ayının gelmesiyle arttırdı. 3 oturum olarak uygulanacak sınav için heyecanlı olan adaylar, YKS sınav belgesi yayınlandı mı? sorusuna yanıt arıyor. Ancak YKS sınav yerleri henüz ilan edilmedi. İşte, YKS sınav yerlerinin açıklanacağı tarih bilgisi.

2/5YKSYE KAÇ GÜN KALDI

YKS'YE KAÇ GÜN KALDI?

YKS sınavı bu sene 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde yapılacak. 6 Mayıs itibarıyla YKS'ye 41 gün kaldı.

3/5YKS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK

YKS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2023 YKS sınav giriş belgesinin ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Ancak adaylar ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebilecekler.

Bu bilgiler kapsamında YKS sınav yerlerinin en geç 7 Haziran tarihine kadar açıklanması bekleniyor. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı yer alacak.

Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacı ile önceden gidip görmesi sınav günü adaya kolaylık sağlayacaktır. Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

4/5YKS sınav yerleri ne zaman belli olacak 2023 YKSye kaç gün kaldı Üniversite sınavı YKS (TYT-AYT-YDT) sınav belgesi sorgulama ekranı ÖSYM.gov.trde olacak

Adaylar, sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgesini yanlarında bulundurmayan adaylar, sınav binasına alınmayacaklardır.

Belge üzerinde adayın fotoğrafının bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraflarının görünür olmasına dikkat etmelidir. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınava Giriş Belgesini kaybeden adaylar, internetten yenisini edinebileceklerdir.

5/5YKS sınav yerleri ne zaman belli olacak 2023 YKSye kaç gün kaldı Üniversite sınavı YKS (TYT-AYT-YDT) sınav belgesi sorgulama ekranı ÖSYM.gov.trde olacak

Başvuru bilgilerini sisteme kaydeden ancak süresi içinde sınav ücretini yatırmayan adaylar için Sınava Giriş Belgesi düzenlenmeyecektir.

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#YKS Sınav Yerleri#Ösym#Yks'ye Kaç Gün Kaldı