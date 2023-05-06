YKS sınav yerleri ne zaman belli olacak 2023? YKS'ye kaç gün kaldı? Üniversite sınavı YKS (TYT-AYT-YDT) sınav belgesi sorgulama ekranı ÖSYM.gov.tr'de olacak

2023 YKS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı için adayların gözü kulağı ÖSYM'den yapılacak duyuruda. . Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan YKS'ye bu sene 3,5 milyon adayın katılım sağlaması bekleniyor. TYT, AYT ve YDT'de toplam 21 bin 438 bina ve 360 bin 456 salonda yapılacak olan YKS sınav yerlerinin açıklanacağı tarih için de beklentiler mayıs ayının gelmesiyle arttırdı. 3 oturum olarak uygulanacak sınav için heyecanlı olan adaylar, YKS sınav belgesi yayınlandı mı? sorusuna yanıt arıyor. Ancak YKS sınav yerleri henüz ilan edilmedi. İşte, YKS sınav yerlerinin açıklanacağı tarih bilgisi.