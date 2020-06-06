YKS sınav yerleri ne zaman belli olacak? 2020 YKS sınav giriş belgeleri ne zaman yayınlanacak?
2020 YKS giriş yerlerinin ne zaman açıklanacağını merak eden öğrenciler, konu hakkında bilgi edinmek istiyor. Üniversite sınav giriş yerlerinin ne zaman açıklanacağını sorgulayan öğrenciler, ÖSYM'nin bu kapsamda bir açıklaması olup olmadığını merak ediyor. Peki, YKS sınav yerleri ne zaman belli olacak? 2020 YKS sınav giriş belgeleri ne zaman yayınlanacak?
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Lise eğitiminin ardından üniversite eğitimi almak isteyen öğrencilerin katılım sağlayacağı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YSK) için artık son günler. Bir yandan sınava yönelik son hazırlıklarını yapan öğrenciler bir yandan da sınava nerede gireceklerini merak ediyor. İşte, 2020 YKS sınav giriş belgeleri hakkında merak edilenler...
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YKS NE ZAMAN?
2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) oturum tarihleri belli oldu.YKS 2020 yılında 27 Haziran ve 28 Haziran tarihlerinde yapılacak; Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2020-YKS 1. Oturum (TYT): 27 Haziran 10:15
Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2020-YKS 2. Oturum (AYT): 28 Haziran 10:15
Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2020-YKS 3. Oturum (YDT): 28 Haziran 15:45
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SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?
27-28 Haziran'da yapılacak YKS'nin oturumları için sınav giriş yerleri henüz açıklanmadı.
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Söz konusu sınavlar için belgelerin sınavdan birkaç hafta önce erişime açılması bekleniyor.
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ÖSYM, sınav giriş yerlerini yoğunluk durumuna göre en geç sınava 14 gün kala açıklanmaktadır. Bu çerçevede, sınav yerlerinin 13 Haziran itibariyle yayınlanacağı söylenebilir.
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Konuya dair ayrıntılar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.