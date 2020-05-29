YKS sınav yerleri ne zaman açıklanır? Gözler ÖSYM’ye çevrildi
YKS sınav yerleri, sınav başvurularını yapan adaylar tarafından araştırılıyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı bu yıl haziran ayında yapılacak. Mezuniyet durumlarına ve istedikleri bölümün istediği puan türüne göre YKS oturumlarına başvuran adaylar TYT, AYT ve YDT’ye girecekler. Bu yıl TYT 27 Haziran’da, AYT ve YDT ise 28 Haziran’da yapılacak. Adaylar sınav giriş belgesi içerisinde belirtilen yerlerde sınava girebilecekler.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
YKS sınav yerleri araştırılan konular arasında yerini aldı. Üniversite sınavına girecek olan adaylar heyecanla sınav giriş belgesinin yayınlanmasını bekliyorlar. Sınav yerleri henüz açıklanmadı. Öte yandan koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle atandıkları sınav merkezinin bulunduğu ilden farklı bir ilde ikamet etmek zorunda kalan ve bu nedenle sınav merkezi değişikliği yapmak isteyen adaylar 29 Mayıs 2020 tarihinde 09.00 – 23.59 saatleri arasında https://ais.osym.gov.tr internet adresinden işlem yapabiliyorlar.
2
Abone Ol
YKS NE ZAMAN YAPILACAK?
YKS 2020 yılında 27 Haziran ve 28 Haziran tarihlerinde yapılacak. Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2020-YKS 1. Oturum (TYT): 27 Haziran 10:15 Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2020-YKS 2. Oturum (AYT): 28 Haziran 10:15 Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2020-YKS 3. Oturum (YDT): 28 Haziran 15:45 YKS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?
YKS sınav yerleri ÖSYM tarafından yapılan açıklamanın ardından erişime açılıyor. Haziran ayında sınav giriş belgesinin yayınlanması bekleniliyor.
3
Abone Ol
SINAV MERKEZİ DEĞİŞİKLİĞİ
2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) ile 2020 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2020-MSÜ) başvuran adayların atamaları, ilgili sınava başvurularında birinci sırada tercih ettikleri sınav merkezlerine yapılmıştır. Ancak, Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle atandıkları sınav merkezinin bulunduğu ilden farklı bir ilde ikamet etmek zorunda kalan ve bu nedenle sınav merkezi değişikliği yapmak isteyen adaylar (sınav merkezi değişiklik taleplerini dilekçe vb. yollarla daha önce ÖSYM’ye göndermiş olan adaylar dahil) sınav merkezi değişikliği taleplerini değerlendirilmek üzere 29 Mayıs 2020 tarihinde 09.00 – 23.59 saatleri arasında https://ais.osym.gov.tr internet adresinden Başkanlığımıza iletebileceklerdir.