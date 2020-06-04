YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? ÖSYM YKS sınav giriş belgesi için geri sayım başladı

27-28 Haziran tarihlerinde üniversite sınavına girecek olan YKS öğrencileri, internet üzerinden detayları araştırmaya devam ediyor. 1 milyon civarı öğrencinin ter dökeceği sınav için YKS sınav giriş belgesi araştırmalarını gerçekleştiren adaylar, ÖSYM'nin yapacağı açıklamaya kilitlendi. YKS sınav yerlerinin sınava 14 gün kala açıklanması ön görülüyor



YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?



YKS sınav giriş yerleri, sınava hazırlıklarını son sürat devam ettiren milyonlarca öğrencinin yakından takip ettiği konu olmaya devam ediyor. ÖSYM'nin yayımlayacağı YKS sınav giriş belgesi ile haziran ayının son günlerinde hangi sınav merkezinde sınava girebileceklerini öğrenecek olan öğrenciler, bu nedenle ÖSYM'nin resmi internet sitesini takip etmeye devam ediyor. ÖSYM tarafından yayımlanacak olan YKS sınav yerleri, geçtiğimiz sınav dönemlerinde yoğunluk durumuna göre en geç sınava 14 gün kala açıklanmaktadır. Bu çerçevede, sınav yerlerinin 13 Haziran itibariyle yayınlanacağı söylenebilir.



Peki, sınav ne zaman yapılacak? İşte, o detaylar...