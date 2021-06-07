YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? AYT, TYT VE YDT oturumları ne zaman? İşte YKS takvimi
Milli Eğitim Bakanlığınca 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav iki oturum halinde gerçekleştirildi. Bu gelişmenin ardından şimdi ise üniversiteli olmak hayali kuranları ilgilendiren YKS gündem oldu. Takvime göre YKS için de çok kısa bir süre kaldı. Peki, YKS sınav yerleri açıklandı mı? AYT, TYT VE YDT oturumları ne zaman?
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YKS sınav giriş yerleri, 2021-2022 eğitim yılında üniversiteli olma hayali kuranlarca merakla sorgulanıyor. Sınav giriş yerlerinin yer alacağı belgelerin ne zaman erişimlerine açılacağını merak eden adaylar, araştırmalarına hız verdi. İşte, YKS sınav giriş belgelerinde son durum...
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TYT ve AYT ve YDT oturumları ÖSYM'nin belirlediği tarihlerde gerçekleşecek. Geçtiğimiz sene pandemi koşullarındaki olumsuzluklar nedeniyle değişikliğe uğrayan YKS sınav tarihlerinin bu yıl zamanında gerçekleşmesi bekleniyor.
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ÖSYM'nin yayımladığı bilgilere göre TYT sınavı 26 Haziran tarihinde gerçekleşecek. Akabinde ise 27 Haziran tarihinde AYT sınavı tamamlanacak. Aynı gün YDT sınavı da gerçekleşmiş olacak.
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SINAV GİRİŞ BELGELERİ
YKS için sınav giriş yerleri hakkında henüz bir bilgi vermedi. Ancak, geçtiğimiz yılın YKS sınav giriş yerleri yayımlanma tarihi baz alındığında, bu yıl sınav giriş yerlerinin sınavlardan ortalama bir hafta önce erişime açılması bekleniyor.