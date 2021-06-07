YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? AYT, TYT VE YDT oturumları ne zaman? İşte YKS takvimi

SINAV GİRİŞ BELGELERİ YKS için sınav giriş yerleri hakkında henüz bir bilgi vermedi. Ancak, geçtiğimiz yılın YKS sınav giriş yerleri yayımlanma tarihi baz alındığında, bu yıl sınav giriş yerlerinin sınavlardan ortalama bir hafta önce erişime açılması bekleniyor.



