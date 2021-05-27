Gündem Haber Giriş: 27 Mayıs 2021 - 11:39 | 27 Mayıs 2021 - 11:39

YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? İşte 2021 YKS sınav giriş belgelerinde son durum

Üniversite sınavı her yıl üç oturum şeklinde merkezi olarak düzenleniyor. Lise öğrenimini tamamladıktan sonra üniversiteye devam etmek isteyen adaylar YKS oturumlarına giriyorlar. Adayların TYT oturumuna girmeleri zorunlu. İlk düzenlenecek olan sınav ise TYT. Peki, YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak?