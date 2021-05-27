YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? İşte 2021 YKS sınav giriş belgelerinde son durum
Üniversite sınavı her yıl üç oturum şeklinde merkezi olarak düzenleniyor. Lise öğrenimini tamamladıktan sonra üniversiteye devam etmek isteyen adaylar YKS oturumlarına giriyorlar. Adayların TYT oturumuna girmeleri zorunlu. İlk düzenlenecek olan sınav ise TYT. Peki, YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak?
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Lise öğrenimini tamamladıktan sonra üniversiteye devam etmek isteyen adaylar YKS oturumlarına giriyorlar. Sınav, üç oturum şeklinde merkezi olarak düzenleniyor. ÖSYM tarafından yayımlanan takvim içerisinde YKS’nin ne zaman yapılacağı belli oldu. İşte, 2021 YKS sınav giriş belgelerinde son durum...
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TYT ve AYT ve YDT oturumları ÖSYM'nin belirlediği tarihlerde gerçekleşecek. Geçtiğimiz sene pandemi koşullarındaki olumsuzluklar nedeniyle değişikliğe uğrayan YKS sınav tarihlerinin bu yıl zamanında gerçekleşmesi bekleniyor.
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SINAV GİRİŞ BELGELERİ
YKS için sınav giriş yerleri hakkında henüz bir bilgi vermedi. Ancak, geçtiğimiz yılın YKS sınav giriş yerleri yayımlanma tarihi baz alındığında, bu yıl sınav giriş yerlerinin sınavlardan ortalama bir hafta önce erişime açılması bekleniyor.