Üniversite giriş sınavı (YKS) ne zaman yapılacak? İşte sınav giriş belgelerinde son gelişmeler

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından üniversiteye giriş için düzenlenecek olan 2021 YSK sınavı belirlenen tarihlerde gerçekleştirilecek. Sınav için heyecanlı bekleyiş devam ederken, adaylar da sınav giriş yerlerinin ne zaman açıklanacağını merak edip araştırmaya başladı. İşte, 2021 YKS sınavları ile ilgili merak edilenler...