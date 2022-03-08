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YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak 2022?

#Yks#Yks Sınav Yerleri#Yks Yerleri

YKS sınav yerleri ve sınav giriş belgesi, önceki gün tamamlanan başvuru sürecinin ardından merak edilmeye başlandı. YKS sınav yerleri ile sınava yönelik motivasyonlarını sağlayacak olan öğrenciler, internet üzerinden konuyla ilgili araştırmalarını gerçekleştiriyor. Peki, ÖSYM, YKS sınav giriş belgesini ne zaman yayımlayacak? İşte, merak edilen o detaylar

1/3YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak 2022

YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? YKS sınav yerleri için beklenti sınav başvurularının tamamlanmasıyla birlikte arttı. YKS sınav giriş yerleri, ÖSYM tarafından yapılacak duyuru ile yayımlanacak. Şu ana kadar pek çok üniversite adayının merakla araştırdığı YKS sınav yerleri, adayın sınava gireceği salon ve sıra numarası bilgilerini içerecek. İşte, YKS sınav giriş belgesinin yayınlanacağı tarihle ilgili ayrıntılar...

2/3YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK

YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

YKS sınav giriş yerleri, sınava hazırlıklarını son sürat devam ettiren milyonlarca öğrencinin yakından takip ettiği konu olmaya devam ediyor. ÖSYM'nin yayımlayacağı YKS sınav giriş belgesi ile haziran ayının son günlerinde hangi sınav merkezinde sınava girebileceklerini öğrenecek olan öğrenciler, bu nedenle ÖSYM'nin resmi internet sitesini takip etmeye devam ediyor. ÖSYM tarafından yayımlanacak olan YKS sınav yerleri, geçtiğimiz sınav dönemlerinde yoğunluk durumuna göre en geç sınava 14 gün kala açıklanmaktadır. Bu çerçevede, sınav yerlerinin 3 Haziran itibariyle yayımlanacağı söylenebilir.

Peki, sınav ne zaman yapılacak? İşte, o detaylar...

3/3YKS NE ZAMAN

YKS NE ZAMAN?

2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS), 18 - 19 Haziran 2022 tarihlerinde yapılacak. 18 Haziran 2022 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT), 19 Haziran 2022 tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacak.

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