YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak 2021? YKS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı için gözler ÖSYM'de

YKS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK? YKS için sınav giriş yerleri hakkında henüz bir bilgi vermedi. Ancak adaylar ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebilecekler.



Bu bilgiler kapsamında YKS sınav yerlerinin 16 Haziran tarihinde açıklanması ön görülüyor. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı yer alacak.



Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacı ile önceden gidip görmesi sınav günü adaya kolaylık sağlayacaktır. Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine gönderilmeyecektir.