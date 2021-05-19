YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak 2021? YKS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı için gözler ÖSYM'de
YKS sınav yerleri adayların gündeminde yer almaya devam ediyor. 4 Şubat- 2 Mart'ta ÖSYM tarafından başvuruları alınan 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS), 26-27 Haziran 2021 tarihlerinde organize edilecek. Üniversiteye giriş kapsamında adayların katılım sağlayacağı söz konusu sınav öncesi, sınav giriş yerleri erişime açılacak. 2021 YKS sınav giriş belgesinde TYT, AYT ve YDT sınav binaları ve salon bilgileri yer alacak. Gözler şimdi ÖSYM'den gelecek duyuruda. Peki, YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? İşte, YKS sınav giriş belgesi ile ilgili ayrıntılı bilgiler.
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1
YKS sınav giriş belgeleri için gözler artık ÖSYM'den gelecek açıklamaya çevrildi. Üniversiteye giriş kapsamında uygulanacak olan 2021 YKS sınavı birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 26 Haziran'da, ikinci oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile üçüncü oturum Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran'da gerçekleştirilecek. Sınav öncesi yayınlanacak olan sınav giriş belgeleri, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet sitesinden duyurulacak. Sınav yerleri T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sorgulanacak. YKS sınav yerlerinin sınav tarihinden 10 gün önce açıklanması bekleniyor.
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YKS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS için sınav giriş yerleri hakkında henüz bir bilgi vermedi. Ancak adaylar ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebilecekler.
Bu bilgiler kapsamında YKS sınav yerlerinin 16 Haziran tarihinde açıklanması ön görülüyor. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı yer alacak.
Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacı ile önceden gidip görmesi sınav günü adaya kolaylık sağlayacaktır. Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine gönderilmeyecektir.
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Adaylar, sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgesini yanlarında bulundurmayan adaylar, sınav binasına alınmayacaklardır.
Belge üzerinde adayın fotoğrafının bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraflarının görünür olmasına dikkat etmelidir.
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Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınava Giriş Belgesini kaybeden adaylar, internetten yenisini edinebileceklerdir.
Başvuru bilgilerini sisteme kaydeden ancak süresi içinde sınav ücretini yatırmayan adaylar için Sınava Giriş Belgesi düzenlenmeyecektir.
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2021 YKS NE ZAMAN?
ÖSYM'nin yayımladığı bilgilere göre TYT sınavı 26 Haziran tarihinde gerçekleşecek. Akabinde ise 27 Haziran tarihinde AYT sınavı tamamlanacak. Aynı gün YDT sınavı da gerçekleşmiş olacak.