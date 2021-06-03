YKS sÄ±nav yerleri belli oldu mu? ÖSYM YKS sÄ±nav giriÅŸ belgesi detaylarÄ±
YKS sÄ±nav yerleri, Ã–SYM tarafÄ±ndan eriÅŸime aÃ§Ä±lacak. 26 Haziran tarihinde gerÃ§ekleÅŸecek olan sÄ±nav Ã¶ncesinde sÄ±nav giriÅŸ yerleri hakkÄ±nda bilgi edinmek isteyen pek Ã§ok aday, Ã–SYM'nin resmi internet sitesi Ã¼zerinden araÅŸtÄ±rmalarÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtiriyor. TYT, AYT ve YDT sÄ±navlarÄ±na giriÅŸ yapacak olan adaylar, YKS sÄ±nav giriÅŸ belgesi ile sÄ±nav salonlarÄ± hakkÄ±nda bilgi edinecek. Peki, YKS sÄ±nav yerleri belli oldu mu? Ä°ÅŸte, Ã–SYM YKS sÄ±nav giriÅŸ belgesi hakkÄ±nda merak edilen bazÄ± bilgiler
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1
YKS sÄ±nav giriÅŸ yerleri iÃ§in beklenti artÄ±yor. SÄ±nava artÄ±k 3 hafta kadar az bir sÃ¼re kalmasÄ±yla birlikte YKS sÄ±nav yerleri hakkÄ±nda herhangi bir aÃ§Ä±klama olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± merak eden adaylar, internet Ã¼zerinden araÅŸtÄ±rmalarÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtiriyor. Peki, Ã–SYM, YKS 2021 sÄ±nav giriÅŸ yerleri belgesini ne zaman yayÄ±mlayacak? Ä°ÅŸte, o konu hakkÄ±nda bazÄ± detaylar
2
YKS SINAV GÄ°RÄ°Åž YERLERÄ° NE ZAMAN AÃ‡IKLANACAK?
YKS iÃ§in sÄ±nav giriÅŸ yerleri hakkÄ±nda henÃ¼z net bir bilgi vermedi. Ancak, geÃ§tiÄŸimiz yÄ±lÄ±n YKS sÄ±nav giriÅŸ yerleri yayÄ±mlanma tarihi baz alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda, bu yÄ±l sÄ±nav giriÅŸ yerlerinin sÄ±navlardan ortalama bir hafta Ã¶nce eriÅŸime aÃ§Ä±lmasÄ± bekleniyor.
DolayÄ±sÄ±yla YKS sÄ±nav giriÅŸ yerlerinin 18 Haziran itibariyle eriÅŸime aÃ§Ä±lacaÄŸÄ± sÃ¶ylenebilir.
3
YKS NE ZAMAN?
TYT ve AYT ne zaman yapÄ±lacak sorusu gÃ¼ndemde yer almaya devam ediyor. Ãœniversiteye geÃ§iÅŸ iÃ§in dÃ¼zenlenen YKS baÅŸvurularÄ±nÄ±n bitmesi ile gÃ¶zler sÄ±nav giriÅŸ belgelerinin aÃ§Ä±klanacaÄŸÄ± tarihe Ã§evrildi. YÃ¼z binlerce adayÄ±n ter dÃ¶keceÄŸi sÄ±nav, TYT, AYT ve YDT olmak Ã¼zere Ã¼Ã§ oturumda tamamlanacak.
Ã–SYM'nin yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± bilgilere gÃ¶re TYT sÄ±navÄ± 26 Haziran tarihinde gerÃ§ekleÅŸecek. Akabinde ise 27 Haziran tarihinde AYT sÄ±navÄ± tamamlanacak. AynÄ± gÃ¼n YDT sÄ±navÄ± da gerÃ§ekleÅŸmiÅŸ olacak. Bu sÄ±navlarÄ±n sonuÃ§larÄ± 4 AÄŸustos tarihinde aÃ§Ä±klanacak.
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4
Ã–SYM tarafÄ±ndan merkezÃ® yerleÅŸtirme yapÄ±lan programlar ile Ã¶zel yetenek sÄ±navÄ± ile Ã¶ÄŸrenci alan programlara girmek isteyen tÃ¼m adaylarÄ±n YKSâ€™ye girmeleri zorunlu olacak.Â