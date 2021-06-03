YKS NE ZAMAN? TYT ve AYT ne zaman yapÄ±lacak sorusu gÃ¼ndemde yer almaya devam ediyor. Ãœniversiteye geÃ§iÅŸ iÃ§in dÃ¼zenlenen YKS baÅŸvurularÄ±nÄ±n bitmesi ile gÃ¶zler sÄ±nav giriÅŸ belgelerinin aÃ§Ä±klanacaÄŸÄ± tarihe Ã§evrildi. YÃ¼z binlerce adayÄ±n ter dÃ¶keceÄŸi sÄ±nav, TYT, AYT ve YDT olmak Ã¼zere Ã¼Ã§ oturumda tamamlanacak.



Ã–SYM'nin yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± bilgilere gÃ¶re TYT sÄ±navÄ± 26 Haziran tarihinde gerÃ§ekleÅŸecek. Akabinde ise 27 Haziran tarihinde AYT sÄ±navÄ± tamamlanacak. AynÄ± gÃ¼n YDT sÄ±navÄ± da gerÃ§ekleÅŸmiÅŸ olacak. Bu sÄ±navlarÄ±n sonuÃ§larÄ± 4 AÄŸustos tarihinde aÃ§Ä±klanacak.



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