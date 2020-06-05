YKS sınav yerleri belli oldu mu? ÖSYM YKS sınav giriş belgeleri için duyuru yapacak

YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? YKS sınav yerleri için beklenti sınav tarihinin yaklaşmasıyla beraber arttı. YKS sınav giriş yerleri, ÖSYM tarafından yapılacak duyuru ile yayımlanacak. Şu ana kadar pek çok üniversite adayının merakla araştırdığı YKS sınav yerleri, adayın sınava gireceği salon ve sıra numarası bilgilerini içerecek. ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden erişime açılacak olan YKS sınav yerleri ve sınav giriş belgesi, sınav salonu bilgisi edinmek isteyen üniversite adaylarının gündeminde yer alıyor. İşte, YKS sınav giriş belgesinin yayınlanacağı tarihle ilgili ayrıntılar...



YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?



YKS sınav giriş yerleri, sınava hazırlıklarını son sürat devam ettiren milyonlarca öğrencinin yakından takip ettiği konu olmaya devam ediyor. ÖSYM'nin yayımlayacağı YKS sınav giriş belgesi ile haziran ayının son günlerinde hangi sınav merkezinde sınava girebileceklerini öğrenecek olan öğrenciler, bu nedenle ÖSYM'nin resmi internet sitesini takip etmeye devam ediyor. ÖSYM tarafından yayımlanacak olan YKS sınav yerleri, geçtiğimiz sınav dönemlerinde yoğunluk durumuna göre en geç sınava 14 gün kala açıklanmaktadır. Bu çerçevede, sınav yerlerinin 13 Haziran itibariyle yayınlanacağı söylenebilir.



Peki, sınav ne zaman yapılacak? İşte, o detaylar...