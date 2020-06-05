YKS sınav yerleri belli oldu mu? ÖSYM YKS sınav giriş belgeleri için duyuru yapacak
YKS sınav yerleri ve sınav giriş belgesi, önceki gün yayımlanan MSÜ sınav giriş belgesinin ardından merak edilmeye başlandı. YKS sınav yerleri ile ay sonunda gerçekleştirilecek olan sınava yönelik motivasyonlarını sağlayacak olan öğrenciler, internet üzerinden konuyla ilgili araştırmalarını gerçekleştiriyor. Peki, MSÜ sınav giriş belgelerini sınavdan tam 10 gün önce yayımlayan ÖSYM, YKS sınav giriş belgesini ne zaman yayımlayacak? İşte, merak edilen o detaylar
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YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? YKS sınav yerleri için beklenti sınav tarihinin yaklaşmasıyla beraber arttı. YKS sınav giriş yerleri, ÖSYM tarafından yapılacak duyuru ile yayımlanacak. Şu ana kadar pek çok üniversite adayının merakla araştırdığı YKS sınav yerleri, adayın sınava gireceği salon ve sıra numarası bilgilerini içerecek. ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden erişime açılacak olan YKS sınav yerleri ve sınav giriş belgesi, sınav salonu bilgisi edinmek isteyen üniversite adaylarının gündeminde yer alıyor. İşte, YKS sınav giriş belgesinin yayınlanacağı tarihle ilgili ayrıntılar...
YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
YKS sınav giriş yerleri, sınava hazırlıklarını son sürat devam ettiren milyonlarca öğrencinin yakından takip ettiği konu olmaya devam ediyor. ÖSYM'nin yayımlayacağı YKS sınav giriş belgesi ile haziran ayının son günlerinde hangi sınav merkezinde sınava girebileceklerini öğrenecek olan öğrenciler, bu nedenle ÖSYM'nin resmi internet sitesini takip etmeye devam ediyor. ÖSYM tarafından yayımlanacak olan YKS sınav yerleri, geçtiğimiz sınav dönemlerinde yoğunluk durumuna göre en geç sınava 14 gün kala açıklanmaktadır. Bu çerçevede, sınav yerlerinin 13 Haziran itibariyle yayınlanacağı söylenebilir.
Peki, sınav ne zaman yapılacak? İşte, o detaylar...
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YKS 2020 yılında 27 Haziran ve 28 Haziran tarihlerinde yapılacak. Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2020-YKS 1. Oturum (TYT): 27 Haziran 10:15 Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2020-YKS 2. Oturum (AYT): 28 Haziran 10:15 Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2020-YKS 3. Oturum (YDT): 28 Haziran 15:45
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YKS SINAV SÜRESİ DEĞİŞTİ Mİ?
Alınan bu karar sonrası, sınav ile ilgili de değişiklikler yapıldı. YÖK Başkanı Yekta Saraç, YKS sınavının süresinin sadece bu yıla mahsus olmak üzere 30 dakika uzatıldığını açıkladı. Daha önce 135 dakika olan süre 30 dakika uzatılarak 165 dakikaya yükseldi.
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ÖSYM, 2020-YKS'nin, 27-28 Haziran 2020 tarihlerinde uygulanacak olması nedeniyle haziran ayındaki bazı e-YDS tarihlerinde de güncelleme yaptı. Buna göre, 20-21 Haziran 2020 tarihlerinde yapılması planlanan e-YDS 2020/4 (Farsça) Sınavı ile e-YDS 2020/5 (İspanyolca/İtalyanca) Sınavı, 11-12 Temmuz 2020 tarihlerinde; 27-28 Haziran 2020 tarihlerinde yapılması planlanan e-YDS 2020/6 (Yunanca/Bulgarca) Sınavı ile e-YDS 2020/7 (Almanca/Fransızca) Sınavının 18-19 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılmasına karar verildi.