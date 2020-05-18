YKS sınav yeri ne zaman belli olacak 2020? YKS ne zaman?

YKS sınav giriş belgesi ile sınava girecekleri okulları ve salonları erken dönemde öğrenmek isteyen pek çok üniversite adayı, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştiriyor. Peki, YKS sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak? İşte, pek çok adayım merak ettiği YKS sınav tarihi ve sınav yerleri hakkında bazı bilgiler