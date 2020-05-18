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Eğitim
Haber Giriş: 18 Mayıs 2020 - 16:47,

YKS sınav yeri ne zaman belli olacak 2020? YKS ne zaman?

Haziran ayının son haftasında yapılması kararlaştırılan YKS için gözler sınav yerleri açıklamasına çevrildi. Üniversite hayallerine YKS aracılığıyla kavuşmayı hedefleyen binlerce öğrenci bir yandan hazırlıklarına tam gaz devam ederken bir yandan da internet üzerinden YKS sınav yerleri ne zaman belli olacak sorusunun cevaplarını araştırmaya başladı. Peki, YKS ne zaman yapılacak ve 2020 YKS sınav yeri ne zaman belli olacak? İşte, YKS sınav yerleri ve sınav tarihi hakkında detaylı bilgiler

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YKS sınav giriş belgesi ile sınava girecekleri okulları ve salonları erken dönemde öğrenmek isteyen pek çok üniversite adayı, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştiriyor. Peki, YKS sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak? İşte, pek çok adayım merak ettiği YKS sınav tarihi ve sınav yerleri hakkında bazı bilgiler

2YKS 2020 NE ZAMAN
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YKS 2020 NE ZAMAN?

2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS), Başkanlığımızca 27 - 28 Haziran 2020 tarihlerinde yapılacaktır. 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzu, sınav tarihleri ve Yükseköğretim Kurulunun 2020-YKS'ye ilişkin aldığı kararlar doğrultusunda güncellenerek https://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanmıştır.

3YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK
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YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

ÖSYM, sınav giriş yerlerini yoğunluk durumuna göre en geç sınava 14 gün kala açıklanmaktadır. Bu çerçevede, sınav yerlerinin 13 Haziran itibariyle yayınlanacağı söylenebilir.

4YKS SINAV SÜRESİ DEĞİŞTİ Mİ
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YKS SINAV SÜRESİ DEĞİŞTİ Mİ?

Alınan bu karar sonrası, sınav ile ilgili de değişiklikler yapıldı. YÖK Başkanı Yekta Saraç, YKS sınavının süresinin sadece bu yıla mahsus olmak üzere 30 dakika uzatıldığını açıkladı. Daha önce 135 dakika olan süre 30 dakika uzatılarak 165 dakikaya yükseldi.

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ÖSYM, 2020-YKS'nin, 27-28 Haziran 2020 tarihlerinde uygulanacak olması nedeniyle haziran ayındaki bazı e-YDS tarihlerinde de güncelleme yaptı. Buna göre, 20-21 Haziran 2020 tarihlerinde yapılması planlanan e-YDS 2020/4 (Farsça) Sınavı ile e-YDS 2020/5 (İspanyolca/İtalyanca) Sınavı, 11-12 Temmuz 2020 tarihlerinde; 27-28 Haziran 2020 tarihlerinde yapılması planlanan e-YDS 2020/6 (Yunanca/Bulgarca) Sınavı ile e-YDS 2020/7 (Almanca/Fransızca) Sınavının 18-19 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılmasına karar verildi.

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