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YKS sınav ücreti ne kadar? 2022 YKS başvuru ücreti nereye nasıl yatırılır? İşte üniversite sınavı ücretinin ödeneceği bankalar

#YKS#Ösym#Üniversite Sınavı

YKS başvuru ücreti, adayların gündeminde yer alıyor. 2022 YKS başvuru işlemleri ÖSYM'nin yayınladığı duyuruya göre 11 Şubat - 07 Mart 2022 tarihleri arasında yapılacak. ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından başvurularını yapacak olan adaylar, 2022 YKS başvuru ücretini kılavuzun arka sayfasında yer alan bankalara yatıracaklar. Bu yıl sınav ücreti her bir oturum için 115 TL olacak. Peki, 2022 YKS başvuru ücreti nereye ve nasıl yatırılır? İşte, YKS sınav ücretinin yatırılacağı bankalar.

1/5YKS sınav ücreti ne kadar 2022 YKS başvuru ücreti nereye nasıl yatırılır İşte üniversite sınavı ücretinin ödeneceği bankalar

YKS ücreti ile gerçekleşen üniversite sınavı başvuruları devam ediyor. Milyonlarca adayın 18 - 19 Haziran 2022 tarihlerinde katılım sağlayacağı YKS başvuru işlemleri 7 Mart 2022 tarihinde sona erecek. Başvurularını yapacak olanlar YKS başvuru ücretlerini ÖSYM’nin internet sayfasında e-işlemlerde yer alan ödemeler alanından kredi kartı/banka kartıyla da yatırabilecekler. TYT, AYT ve YDT’nin tümüne girmek isteyen adaylar ise 345,00 TL ödeyecekler.

2/5YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR

YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

2022-YKS’ye başvuran adaylar seçmiş oldukları oturumlara bağlı olarak sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan herhangi birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklardır. Adaylar sınav ücreti olarak;

TYT/AYT/YDT her biri için adaylar 115,00 TL yatıracaklar.

Sadece TYT’ye girecek adaylar 115,00 TL, TYT ile birlikte AYT veya YDT’den herhangi birine girmek isteyen adaylar 230,00 TL TYT, AYT ve YDT’nin tümüne girmek isteyen adaylar ise 345,00 TL yatıracaklardır.

2021-TYT Puanı 200 ve Üzeri Olan ve Bu Puanını 2022-YKS’nin Hiçbir Oturumuna Girmeden, 2022-YKS Merkezi Yerleştirmede veya Özel Yetenek Sınavıyla Yerleştirmede Kullanmak İsteyen Adaylar İçin 2022-YKS Başvuru Ücreti: 30,00 TL'dir.

3/5SINAV ÜCRETİ NASIL YATIRILIR

SINAV ÜCRETİ NASIL YATIRILIR?

Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. kimlik numarasını ve sınav ücretini yatıracağını bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekmektedir. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı aracılığıyla da bankaya ücret yatırabileceklerdir.

4/5YKS sınav ücreti ne kadar 2022 YKS başvuru ücreti nereye nasıl yatırılır İşte üniversite sınavı ücretinin ödeneceği bankalar

Sınav ücreti ödeme işlemleri, bankadan ödeme yapacak olan adaylar için 8 Mart 2022 tarihinde mesai saati bitiminde, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak olan adaylar ile banka ATM’leri ve online bankacılık üzerinden ödeme yapacak adaylar için 8 Mart 2022 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir. Bankadan ödeme yapacak adayların, bankaların çalışma saatlerini göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

5/5YKS BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKALARA YATIRILACAK

YKS BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKALARA YATIRILACAK?

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

İş Bankası’nın tüm şubeleri, mobil bankacılık ve internet bankacılığı Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

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#YKS#Ösym#Üniversite Sınavı