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YKS sınav ücreti 2022 ne kadar? YKS başvuru ücreti nasıl yatırılır? İşte sınav ücretinin yatırılacağı bankalar için önemli detay

#YKS#Ösym#Yks Kılavuzu

YKS sınav ücreti, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvurularının alınmaya başlamasıyla, adayların gündeminde yer almaya başladı. Milyonlarca adayın katılım sağlayacağı YKS başvuru işlemleri 11 Şubat - 07 Mart 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek. ÖSYM tarafından belirlenen süre içerisinde başvurularını yapacak olan YKS başvuru ücretlerini ÖSYM’nin internet sayfasında e-işlemlerde yer alan ödemeler alanından kredi kartı/banka kartıyla da yatırabilecekler. Peki, YKS başvuru ücreti ne kadar? YKS başvuru ücretleri hangi banklara ödenecek? İşte, 2022 YKS sınav ücreti ile ilgili ayrıntılar.

1/5YKS sınav ücreti 2022 ne kadar YKS başvuru ücreti nasıl yatırılır İşte sınav ücretinin yatırılacağı bankalar için önemli detay

YKS başvuru ücretinin yatırılacağı bankalar, 2022 YKS başvuru kılavuzunda açıklandı. Her yıl milyonlarca adayın katılım sağladığı YKS 18 - 19 Haziran 2022 tarihlerinde gerçekleşecek. Başvuru işlemleri ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından gerçekleşecek. Başvuru ücretini yatıracak olan adaylar, sınav ücreti olarak 115,00 TL yatıracaklar. Ücret için son ödeme günü 8 Mart 2022 olacak.

2/5YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR

YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

2022-YKS’ye başvuran adaylar seçmiş oldukları oturumlara bağlı olarak sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan herhangi birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklardır. Adaylar sınav ücreti olarak;

TYT/AYT/YDT her biri için adaylar 115,00 TL yatıracaklar.

Sadece TYT’ye girecek adaylar 115,00 TL, TYT ile birlikte AYT veya YDT’den herhangi birine girmek isteyen adaylar 230,00 TL TYT, AYT ve YDT’nin tümüne girmek isteyen adaylar ise 345,00 TL yatıracaklardır.

2021-TYT Puanı 200 ve Üzeri Olan ve Bu Puanını 2022-YKS’nin Hiçbir Oturumuna Girmeden, 2022-YKS Merkezi Yerleştirmede veya Özel Yetenek Sınavıyla Yerleştirmede Kullanmak İsteyen Adaylar İçin 2022-YKS Başvuru Ücreti: 30,00 TL'dir.

3/5SINAV ÜCRETİ NASIL YATIRILIR

SINAV ÜCRETİ NASIL YATIRILIR?

Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. kimlik numarasını ve sınav ücretini yatıracağını bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekmektedir. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı aracılığıyla da bankaya ücret yatırabileceklerdir.

4/5YKS sınav ücreti 2022 ne kadar YKS başvuru ücreti nasıl yatırılır İşte sınav ücretinin yatırılacağı bankalar için önemli detay

Sınav ücreti ödeme işlemleri, bankadan ödeme yapacak olan adaylar için 8 Mart 2022 tarihinde mesai saati bitiminde, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak olan adaylar ile banka ATM’leri ve online bankacılık üzerinden ödeme yapacak adaylar için 8 Mart 2022 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir. Bankadan ödeme yapacak adayların, bankaların çalışma saatlerini göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

5/5YKS BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKALARA YATIRILACAK

YKS BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKALARA YATIRILACAK?

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

İş Bankası’nın tüm şubeleri, mobil bankacılık ve internet bankacılığı Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

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#YKS#Ösym#Yks Kılavuzu