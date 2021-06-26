YKS sınav sonucu ne zaman açıklanacak? İşte 2021 YKS sonuç tarihi
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 81 ilde ve Lefkoşa'da düzenlenen, 2 milyon 607 bin 903 adayın başvuru yaptığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) sona erdi. Bu gelişme sonrası YKS sonuç tarihi merak konusu oldu. Peki, YKS sınav sonucu ne zaman açıklanacak?
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Üniversite adaylarının YKS maratonu başladı. Bugün ilk oturumu geride kalan sınava katılım sağlayan milyonlarca aday, sonuçların ÖSYM tarafından ne zaman ilan edileceğini merakla sorguluyor. İşte, 2021 YKS sonuç tarihi...
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SON OTURUMLAR
YKS'de ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) yarın saat 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek. AYT'de "Türk dili ve edebiyatı- sosyal bilimler-1" testi 40 sorudan oluşacak. Bu testte adaylar, Türk dili ve edebiyatından 24, tarih-1'den 10, coğrafya-1'den 6 soru yanıtlayacak.
AYT'nin "sosyal bilimler-2" testi 40, matematik testi 40, fen bilimleri testi de 40 sorudan oluşacak. Sosyal bilimler testinde tarih-2'den 11, coğrafya-2'den 11, felsefe grubundan 12, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ek felsefe sorularından 6 soru yer alacak. Fen bilimleri testindeki dağılım ise fizik 14, kimya 13 ve biyoloji 13 soru şeklinde olacak.
Üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) ise yarın saat 15.45'te başlayacak ve adaylara 120 dakika süre verilecek. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak sınavda toplam 80 soru yer alacak.
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SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACKA?
ÖSYM takvimine göre YKS sonuçları, 4 Ağustos 2021'de açıklanacak.