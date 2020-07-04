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Hürriyet
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Gündem
Haber Giriş: 04 Temmuz 2020 - 22:18,

YKS sınav sonucu ne zaman açıklanacak?

27-28 Haziran 2020'de üç oturum olarak tamamlanan 2020 YKS'de sonuçlar için geri sayım başladı. Sınava katılım sağlayan ve sonuçların açıklanması yönünde beklentisi olan adaylar, 2020 YKS sınav sonuçlarının ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, YKS sınav sonucu ne zaman açıklanacak? 2020 üniversite sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

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2020-2021 eğitim döneminde üniversitelerde lisans ya da önlisans programlarına kayıt olmak isteyen yaklaşık 2.5 milyon adayın katılım sağladığı 2020 YKS'de, yapılacak değerlendirme işleminin ardından sonuçlar üniversiteli adaylarının erişimine açılacak. İşte, 2020 üniversite sınav sonuç tarihi...

2SONUÇ TARİHİ BELLİ OLDU
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SONUÇ TARİHİ BELLİ OLDU

ÖSYM'nin sınav takviminde yer alan bilgilere göre bu sınavların sonucu 28 Temmuz 2020 tarihinde adayların erişimine açılacak.

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Konuya dair ÖSYM ya da yetkililerden açıklama geldiği takdirde haberimizde yer vereceğiz.

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