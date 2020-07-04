YKS sınav sonucu ne zaman açıklanacak?

2020-2021 eğitim döneminde üniversitelerde lisans ya da önlisans programlarına kayıt olmak isteyen yaklaşık 2.5 milyon adayın katılım sağladığı 2020 YKS'de, yapılacak değerlendirme işleminin ardından sonuçlar üniversiteli adaylarının erişimine açılacak. İşte, 2020 üniversite sınav sonuç tarihi...