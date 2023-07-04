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YKS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? | Üniversite sınavı (YKS-TYT, AYT, YDT) sonuçları erken açıklanır mı? ÖSYM YKS sonuç tarihi belli oldu!

Güncelleme Tarihi:

#YKS Sınav Sonuçları 2023#Ösym#Yks Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 04, 2023 20:41

YKS sınav sonuçları erken açıklanacak mı, sorusu temmuz ayının gelmesiyle üniversite adaylarının odaklandığı konulardan oldu. 2 yıllık ve 4 yıllık programlara girmek isteyen adayların katılımıyla bu yıl YKS sınavı ÖSYM tarafından 17-18 Haziran tarihlerinde AYT-TYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda tamamlandı. Sınav sonuçları açıklandıktan sonra başlayacak olan YKS tercihleriyle, vakıf ve devlet üniversitelerinin taban ve tavan puanlarıyla adaylar üniversite tercihlerine başlayacak. ÖSYM değerlendirmesinin ardından ÖSYM.gov.tr üzerinden YKS sınav sonuçları 2023 sorgulama ekranı erişime açılacak. Peki, 2023 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, üniversite sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarih bilgisi.

1/6YKS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK | Üniversite sınavı (YKS-TYT, AYT, YDT) sonuçları erken açıklanır mı ÖSYM YKS sonuç tarihi belli oldu

YKS sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, ÖSYM sınav takvimi ile belli oldu. Üniversite sınavını geride bırakan adayların en önemli gündem maddesi, YKS sınav sonuçları ve üniversite tercih tarihleri oldu. 3 milyon 498 bin 18 adayın başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), sonuçları takvime göre temmuz ayında ilan edilecek. Öte yandan testlere verilen cevaplar, her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, üniversite sınav sonuçları erken açıklanır mı? İşte, o konu hakkında bilgiler.

2/6YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih duyuruldu. ÖSYM, yaptığı duyuruya göre sonuçları 20 Temmuz’da açıklayacak.

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.

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#YKS Sınav Sonuçları 2023
3/6YKS TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYIMLANACAK

YKS TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

YKS tercih kılavuzu tercih süreci ile yayımlanacak. ÖSYM'nin konuyla ilgili açıklamaları geldiği zaman haberlerimizde güncellenecektir.

4/6YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçları bu yıl ÖSYM sınav takviminde yer alan bilgiye göre 20 Temmuz tarihinde belli olacak.

"sonuc.osym.gov.tr" adresinden ilan edilen sınav sonuçları sonrası adayların tercih maratonu başlayacak.

2022 yılında YKS tercihleri 27 Temmuz-05 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr ’den gerçekleşmişti. Bu seneki üniversite tercih tarihlerine ilişkin resmi bir açıklama henüz kurum tarafından yapılmadı.

Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

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#YKS Sınav Sonuçları 2023
5/6YKS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR

 YKS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Sınavda uygulanan testlere verilen cevaplar, her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, testlerden her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Testlerin standart puanlarının hesaplanmasında şu yol izlenecektir:

Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.

Son sınıfta okumakta olan tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır.

Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.

6/6YKS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK | Üniversite sınavı (YKS-TYT, AYT, YDT) sonuçları erken açıklanır mı ÖSYM YKS sonuç tarihi belli oldu

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

TYT’de hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1C’deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (A-TYT) hesaplanacaktır. A-TYT puanının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik Testi veya Türkçe Testinden en az 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için A-TYT puanı hesaplanacaktır.

A-TYT puanı kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek TYT puanı oluşturulacaktır.

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