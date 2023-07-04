YKS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? | Üniversite sınavı (YKS-TYT, AYT, YDT) sonuçları erken açıklanır mı? ÖSYM YKS sonuç tarihi belli oldu!

YKS sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, ÖSYM sınav takvimi ile belli oldu. Üniversite sınavını geride bırakan adayların en önemli gündem maddesi, YKS sınav sonuçları ve üniversite tercih tarihleri oldu. 3 milyon 498 bin 18 adayın başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), sonuçları takvime göre temmuz ayında ilan edilecek. Öte yandan testlere verilen cevaplar, her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, üniversite sınav sonuçları erken açıklanır mı? İşte, o konu hakkında bilgiler.