YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM YKS sonuçlarında beklenen tarih yaklaşıyor!
2020 YKS sınav sonuçları için geri sayım devam ediyor. ÖSYM tarafından 27 28 Haziran tarihlerinde 2.5 milyona yakın adayın katılımı ile gerçekleşen YKS sınavı sonuçları tamamlanan değerlendirmenin ardından erişime açılacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebilecek. Peki, YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 2020 üniversite sınavı YKS sonuçlarıyla ilgili detaylar.
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TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturum halinde gerçekleşen YKS sınavıyla beraber gözler ÖSYM'nin yapacağı açıklamalara çevrildi. ÖSYM'nin 2020 sınav takvimine göre, YKS sınav sonuçları 28 Temmuz 2020 tarihinde erişime açılacak. YKS sonuçlarının ardından, üniversite tercih işlemleri başlayacak. İşte, ayrıntılı bilgiler.
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YKS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS sonuçları 28 Temmuz’da açıklanacak.
Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.
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YKS SINAV SONUÇLARI TERCİH KULLANIM ALANLARI
TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebileceklerdir.
TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 170 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir.
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TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 170 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisans programlarını tercih etme hakları bulunmaktadır. Bu adayların SAY, SÖZ, EA, DİL puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları yoktur.
Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de TYT puanının 150 ve üzeri (Engelli öğrencilerde 100 ve üzeri puan için Bakınız 6. madde.) olması gerekmektedir.
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YKS SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI
YKS 2020 soruları ve cevap anahtarı erişime açıldı. İşte açıklamanın tamamı:
27 Haziran 2020 tarihinde uygulanan 2020-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 28 Haziran 2020 tarihinde uygulanan 2020-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2020-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarlarına 28 Haziran 2020 tarihinde saat 20.50’den itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişilebilir.