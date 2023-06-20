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YKS SINAV SONUCLARI 2023 TARİHİ || YKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? YKS'de baraj olacak mı?

Güncelleme Tarihi:

#YKS Sonuçları 2023#YKS Sınavı#YKS Sınav Sonuçları
Oluşturulma Tarihi: Haziran 20, 2023 10:48

YKS sınavı 17-18 Haziran tarihlerinde tamamlandı. YKS sonuçları 2023 TYT, AYT ve YDT oturumlarının ardından merak konusu oldu. 3 milyon 498 bin 18 adayın ter döktüğü YKS sınavı sonrası sonuçların açıklanması ile adayların tercih maratonu başlayacak. YKS sonuçları ÖSYM değerlendirmesinin ardından ÖSYM.gov.tr üzerinden erişime açılacak. YKS sonuç tarihi ÖSYM'nin 2023 sınav takviminde ilan edildi. Peki, YKS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İşte, 2023 Üniversite YKS sınavı sonuç tarihi ve konu hakkında ayrıntılı bilgiler.

1/4YKS SINAV SONUCLARI 2023 TARİHİ || YKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak YKSde baraj olacak mı

YKS sonuç tarihi, ÖSYM'nin 2023 sınav takviminde belli oldu. 2 yıllık ve 4 yıllık üniversitelerin programlarına öğrenci almak için gerçekleşen sınavın değerlendirmeleri ÖSYM tarafından gerçekleşecek. 3 milyon 498 bin 18 adayın başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sınav sonuçları temmuz ayında ilan edilecek. YKS'nin oturumları olan TYT, AYT, YDT sınav sonuçları, ÖSYM AİS ekranından aday T.C kimlik numarası ve şifresi ile öğrenilecek. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanır? YKS'de baraj olacak mı? İşte, YKS sınav sonuç tarihi 2023

2/42023 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

2023 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuç tarihi duyuruldu. ÖSYM, yaptığı duyuruya göre YKS sonuçları 2023 yılı 20 Temmuz’da açıklayacak.

https://www.hurriyet.com.tr/galeri-lgs-taban-puanlari-2023-son-durum-lgs-taban-puanlari-belli-oldu-mu-yuzdelik-dilimler-ne-zaman-aciklanir-iste-anadolu-lisesi-fen-lisesi-imam-hatip-lisesi-ve-meslek-lisesi-taban-puanlari-42286901

3/4YKS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR

YKS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.

4/4YKSDE BARAJ OLACAK MI

YKS'DE BARAJ OLACAK MI?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, 2022'den itibaren YKS'de baraj uygulamasını kaldırdıklarını hatırlatarak, "Yaptığımız bu düzenlemeyle YKS bir eleme sınavı olmaktan çıkmış, başarıya dayalı sıralama sınavına dönüşmüştür. Bunun yanı sıra sınav sürelerinin uzatılmasıyla öğrencilerimizin yaşadığı stres de azalmıştır.

Barajın kaldırılmasıyla daha da önemlisi gerek ön lisans gerekse lisans programlarını tercih edecek adayların sayısı artmıştır. Tercih havuzu büyüdükçe kalite yükselmiştir. Geçtiğimiz yıl ile karşılaştırırsak, başvuru sayılarında bu yıl yaklaşık yüzde 9'luk bir artış görüyoruz" dedi.

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