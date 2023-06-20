YKS SINAV SONUCLARI 2023 TARİHİ || YKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? YKS'de baraj olacak mı?

YKS sonuç tarihi, ÖSYM'nin 2023 sınav takviminde belli oldu. 2 yıllık ve 4 yıllık üniversitelerin programlarına öğrenci almak için gerçekleşen sınavın değerlendirmeleri ÖSYM tarafından gerçekleşecek. 3 milyon 498 bin 18 adayın başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sınav sonuçları temmuz ayında ilan edilecek. YKS'nin oturumları olan TYT, AYT, YDT sınav sonuçları, ÖSYM AİS ekranından aday T.C kimlik numarası ve şifresi ile öğrenilecek. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanır? YKS'de baraj olacak mı? İşte, YKS sınav sonuç tarihi 2023