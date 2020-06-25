YKS sınav saati: 2020 YKS (TYT, AYT, YDT) sınav süresi ne kadar, kaç dakika?

YKS sınav süreleri ve saati ile ilgili ÖSYM açıklaması araştırılıyor. YKS sınav süresi ne kadar, kaç dakika? Üniversite sınavı 2020 yılında 27 Haziran Cumartesi ve 28 Haziran Pazar günlerinde yapılacak. Üç oturum şeklinde düzenlenecek olan sınavın ilk oturumu TYT olacak. TYT, 27 Haziran 2020 Cumartesi günü yapılacaktır. Sınav, 10.15’te başlayacak ve 165 dakika boyunca devam edecek. İşte YKS sınav süreleri ile ilgili bilgiler…