2020 YKS için geri sayım sürerken sınava çok kısa süre kalması nedeniyle sınavda ter dökecek olan öğrenciler, YKS'ye nerede gireceklerini merak etmeye başladı. 2020 YKS sınav giriş yerlerinin ne zaman açıklanacağını sorgulayan öğrenciler, ÖSYM'nin bu hususta bir açıklaması olup olmadığını merak ediyor. Peki, YKS sınav giriş yerleri ne zaman belli olacak?
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Üniversite eğitimi almak isteyen öğrencilerin katılım sağlayacağı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YSK) için artık sayılı günler kaldı. Bir yandan sınava hazırlanan öğrenciler bir yandan da kendileri için oldukça önemli olan bu sınava nerede gireceklerini merak ediyor. 2020 YKS giriş yerlerinin ne zaman açıklanacağını merak eden öğrenciler, konu hakkında bilgi edinmek istiyor. İşte, 2020 YKS giriş belgeleri hakkında ayrıntılar...
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YKS NE ZAMAN?
2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) oturum tarihleri belli oldu.YKS 2020 yılında 27 Haziran ve 28 Haziran tarihlerinde yapılacak;
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SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?
27-28 Haziran'da yapılacak YKS'nin oturumları için sınav giriş yerleri henüz açıklanmadı.
Söz konusu sınavlar için belgelerin sınavdan birkaç hafta önce erişime açılması bekleniyor.
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ÖSYM, sınav giriş yerlerini yoğunluk durumuna göre en geç sınava 14 gün kala açıklanmaktadır. Bu çerçevede, sınav yerlerinin 13 Haziran itibariyle yayınlanacağı söylenebilir.
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Konuya dair ayrıntılar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.