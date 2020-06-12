YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 2020 etabına sayılı günler kaldı. Bir yandan sınava hazırlanan öğrenciler bir yandan da kendileri için oldukça önemli olan bu sınava nerede gireceklerini merak ediyor. YKS giriş yerlerinin ne zaman açıklanacağını merak eden öğrenciler, konu hakkında bilgi edinmek istiyor. İşte, 2020 YKS sınav giriş yerleri hakkında son gelişmeler...