Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nın (ÖSYM) üniversiteye giriş için uyguladığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 1. oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) 2. oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 3. oturum Yabancı Dil Testi'ne (YDT) katılacak adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemlerini ne zaman yapacağı merak konusu oldu. Peki, YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?
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Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 2020 etabına sayılı günler kaldı. Bir yandan sınava hazırlanan öğrenciler bir yandan da kendileri için oldukça önemli olan bu sınava nerede gireceklerini merak ediyor. YKS giriş yerlerinin ne zaman açıklanacağını merak eden öğrenciler, konu hakkında bilgi edinmek istiyor. İşte, 2020 YKS sınav giriş yerleri hakkında son gelişmeler...
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2020 YKS TAKVİMİ
2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) oturum tarihleri belli oldu.YKS 2020 yılında 27 Haziran ve 28 Haziran tarihlerinde yapılacak;
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BELGELER NE ZAMAN YAYINLANACAK?
27-28 Haziran'da yapılacak YKS'nin oturumları için sınav giriş yerleri henüz açıklanmadı.
Söz konusu sınavlar için belgelerin sınavdan birkaç hafta önce erişime açılması bekleniyor.
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ÖSYM, sınav giriş yerlerini yoğunluk durumuna göre en geç sınava 14 gün kala açıklanmaktadır. Bu çerçevede, sınav yerlerinin 13 Haziran itibariyle yayınlanacağı söylenebilir.
Konuya dair ayrıntılar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
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YKS ADAYLARINA CANLI SINAV
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan adaylar, yarından itibaren canlı düzenlenecek Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) oturumlarına katılabilecek.
12. sınıf öğrencisi üniversite adaylarına, 27-28 Haziran'daki YKS öncesi eksiklerini tamamlama fırsatı sunacak TYT ve AYT deneme sınavları, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü'nün yönettiği EBA Akademik Destek üzerinden çevrim içi düzenlenecek.
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Bu kapsamda adaylar TYT deneme sınavını 9 Haziran Salı saat 07.30'dan 10 Haziran Çarşamba günü saat 23.59'a; AYT deneme sınavını ise 11 Haziran Perşembe günü saat 07.30'dan 12 Haziran Cuma saat 23.59'a kadar kendilerine uygun herhangi bir saatte başlatabilecek.
Adaylara TYT deneme sınavında 125 soru için 165 dakika, AYT deneme sınavı için de 166 soru için 180 dakika süre tanınacak.