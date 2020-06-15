YKS sınav giriş yerleri öğrenci girişi! 2020 ÖSYM YKS sınav giriş belgesi sorgulama ve öğrenme

YKS sınav yerleri ÖSYM tarafından 15 Haziran 14.30 itibariyle erişime açıldı. Üniversite sınavına giriş ve askeri sınavlara giriş için önem arz eden YKS sınav giriş belgesi, ÖSYM AİS kullanıcı girişi ile sorgulanabiliyor. YKS sınav giriş yerleri ile öğrenciler, sınava hangi okul ve salonda girebileceklerini birkaç adımda öğrenebilecek. ÖSYM YKS sınav giriş yerleri belgesi çıktı alındıktan sonra bina ve salon girişi amacıyla kullanılması nedeniyle büyük önem arz ediyor. YKS sınav giriş belgesi ile birlikte bazı uyarılarda da bulunan ÖSYM, adayların saat 10.00 itibariyle salonlara alınmayacağını açıkladı. İşte, YKS giriş yerleri belgesi ve tüm detaylar



2020 YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ VE BELGESİ SORGULAMA EKRANI



Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı'nca düzenlenecek, 2,5 milyonun üzerindeki adayın katılacağı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 2020 etabının sınav giriş belgeleri adayların erişimine açıldı. Adaylar, sınav giriş belgeleri aracılığı ile YKS kapsamında düzenlenecek olan; Temel Yeterlilik Testi (TYT) Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) oturumlarına hangi okullarda katılım sağlayacaklarını görebilecek. İşte, ÖSYM YKS sınav giriş belgesi sorgulama sayfası...



İşte, ÖSYM'nin yayımladığı önemli bilgiler;