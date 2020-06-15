YKS sınav giriş belgesi sorgulama ve öğrenme - ÖSYM YKS sınav giriş yerleri öğrenci girişi 2020

YKS sınav yerleri ÖSYM tarafından 15 Haziran 14.30 itibariyle erişime açıldı. YKS sınav giriş yeri sorgulama işlemi ÖSYM AİS ekranı aracılığıyla saat 14.30 itibariyle başladı. Yüz binlerce öğrencinin ay sonunda gireceği üniversite sınavı öncesi önem arz eden YKS sınav giriş yerleri, aynı zamanda sınav salonuna giriş belgesi olarak değerlendirilecek. ÖSYM YKS sınav giriş yeri öğrenme için öncelikle AİS girişi gerçekleştirecek olan adaylar, daha sonrasında bu belgeyi çıktı olarak alacak. ÖSYM sitesinde yaşanan yoğunluk nedeniyle YKS sınav giriş belgesi edinme noktasında bazı aksaklıklar yaşanabiliyor. İşte, 2020 YKS sınav giriş yerleri sorgulama ekranı ve detaylı bilgiler



2020 YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ VE BELGESİ SORGULAMA EKRANI



Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı'nca düzenlenecek, 2,5 milyonun üzerindeki adayın katılacağı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 2020 etabının sınav giriş belgeleri adayların erişimine açıldı. Adaylar, sınav giriş belgeleri aracılığı ile YKS kapsamında düzenlenecek olan; Temel Yeterlilik Testi (TYT) Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) oturumlarına hangi okullarda katılım sağlayacaklarını görebilecek. İşte, ÖSYM YKS sınav giriş belgesi sorgulama sayfası...



İşte, ÖSYM'nin yayımladığı önemli bilgiler;