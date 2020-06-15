YKS sınav giriş belgesi sorgulama ve öğrenme ekranı 2020 - ÖSYM YKS sınav giriş yerleri öğrenci girişi sayfası
'YKS sınav yerleri sorgulama ekranı' ÖSYM tarafından 15 Haziran tarihinde erişime açıldı. Üniversiteye giriş kapsamında uygulanacak olan 2020 YKS'de, öğrenci sınav belgeleri ÖSYM'nin internet sitesinden öğrenilecek. YKS sınav giriş belgesinde öğrenci kimlik bilgileri ve sınav giriş binasına dair detaylı bilgiler yer alacak. YKS sınav yerleri ÖSYM AİS kullanıcı girişi ile TC kimlik numarası ile sorgulanıyor. İşte, YKS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı ve YKS sınav giriş yerleriyle ilgili ayrıntılar..
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
YKS sınav yerleri ÖSYM tarafından 15 Haziran 14.30 itibariyle erişime açıldı. YKS sınav giriş yeri sorgulama işlemi ÖSYM AİS ekranı aracılığıyla saat 14.30 itibariyle başladı. Yüz binlerce öğrencinin ay sonunda gireceği üniversite sınavı öncesi önem arz eden YKS sınav giriş yerleri, aynı zamanda sınav salonuna giriş belgesi olarak değerlendirilecek. ÖSYM YKS sınav giriş yeri öğrenme için öncelikle AİS girişi gerçekleştirecek olan adaylar, daha sonrasında bu belgeyi çıktı olarak alacak. ÖSYM sitesinde yaşanan yoğunluk nedeniyle YKS sınav giriş belgesi edinme noktasında bazı aksaklıklar yaşanabiliyor. İşte, 2020 YKS sınav giriş yerleri sorgulama ekranı ve detaylı bilgiler
2020 YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ VE BELGESİ SORGULAMA EKRANI
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı'nca düzenlenecek, 2,5 milyonun üzerindeki adayın katılacağı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 2020 etabının sınav giriş belgeleri adayların erişimine açıldı. Adaylar, sınav giriş belgeleri aracılığı ile YKS kapsamında düzenlenecek olan; Temel Yeterlilik Testi (TYT) Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) oturumlarına hangi okullarda katılım sağlayacaklarını görebilecek. İşte, ÖSYM YKS sınav giriş belgesi sorgulama sayfası...
İşte, ÖSYM'nin yayımladığı önemli bilgiler;
2
Abone Ol
SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU
2020-2021 eğitim sezonunda lisans ya da önlisans programlarına girmek için YKS'de ter dökecek milyonlarca aday, giriş belgelerini ÖSYM'nin internet sitesinden edinebilecekler.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisi ve salon numaralarını da gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden sağlayabilecek.
3
Abone Ol
YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
Sınav giriş belgenizi almak için öncelikle "https://ais.osym.gov.tr" adresine giriş yapmalısınız.
Siteye giriş yaptıktan sonra T.C. kimlik numaranız ve aday şifrenizle söz konusu belgeye erişim sağlayabilir, yazıcından çıktısını alabilirsiniz.
ÖSYM'den yayımlanan duyuru; "27 Haziran 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 28 Haziran 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2020-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır."
5
Abone Ol
2020-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) için adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
2020-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) için adaylar saat 15.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
6
Abone Ol
Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacı ile önceden gidip görmesi sınav günü adaya kolaylık sağlayacaktır. Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine gönderilmeyecektir.Adaylar, sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgesini yanlarında bulundurmayan adaylar, sınav binasına alınmayacaklardır.
7
Abone Ol
Belge üzerinde adayın fotoğrafının bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirkenbelge üzerinde fotoğraflarının görünür olmasına dikkat etmelidir. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafındanbelirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunduğu takdirde adayın sınavıgeçersiz sayılacaktır. Sınava Giriş Belgesini kaybeden adaylar, internetten yenisini edinebileceklerdir.Başvuru bilgilerini sisteme kaydeden ancak süresi içinde sınav ücretini yatırmayan adaylar içi