YKS sınav giriş belgesi sorgulama nasıl yapılır? İşte YKS'ye girerken adayın yanında bulundurması gerekenler
YKS sınav giriş belgesi sorgulama nasıl yapılır? YKS'ye kısa süre kala, sınav yeri sorgulama ekranı gündeme geldi. 27 28 Haziran tarihlerinde düzenlenecek olan söz konusu sınavda adaylar YKS giriş belgelerini ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden şifre ve T.C kimlik numaraları ile alacaklar. 2020 YKS'de adaylar kimlikleri ve sınav belgeleri olmadan salonlara alınmayacak. İşte, YKS'ye girerken adayın yanında bulundurması gerekenler ve konuyla ilgili ayrıntılar.
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1
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Üniversiteye giriş kapsamında uygulanan YKS bu hafta sonu 2,5 milyonun üzerinde adayın katılımı ile gerçekleşecek. https://ais.osym.gov.tr üzerinden alınacak olan YKS sınav giriş belgeleri kimlikleri sınava girmeden önce adayın yanında bulunacak. Adayların sınavda kullanacakları gereçler (kalem, silgi, kalemtıraş), şeker ve peçete ÖSYM tarafından sağlanacaktır. İşte, YKS sınavına dair ayrıntılar.
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YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
27 Haziran 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 28 Haziran 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2020-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.
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Sınav giriş belgenizi almak için öncelikle "https://ais.osym.gov.tr" adresine giriş yapmalısınız.
Siteye giriş yaptıktan sonra T.C. kimlik numaranız ve aday şifrenizle söz konusu belgeye erişim sağlayabilir, yazıcından çıktısını alabilirsiniz.
Adaylar, Sınava Giriş Belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebiler.
Adayların sınava girebilmeleri için 2020-YKS’nin ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgesinden başka, nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunun aslını yanlarında bulundurmaları zorunludur.
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Bu belgelerini eksiksiz olarak yanında bulundurmayan adaylar, mazereti ne olursa olsun, sınava alınmayacaklardır. Bir aday bu belgeleri yanında olmadığı hâlde ÖSYM Sınav Koordinatörlerinin, bina ve salon görevlilerinin veya ÖSYM temsilcilerinin kararıyla herhangi bir salonda sınava alınmış olsa bile bu adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.
Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adaylar, sınav binalarına bu belgeler dışında herhangi bir eşya, araç gereç vb. getirmemelidir. Sınavın yapıldığı her bir salona en az bir adet duvar saati, adayların sınavda kullanacakları gereçler (kalem, silgi, kalemtıraş), şeker ve peçete ÖSYM tarafından sağlanacaktır. Adaylar sınava şeffaf pet şişe içinde su getirebileceklerdir.