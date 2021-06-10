ERİŞİME AÇILDI: YKS sınav giriş belgeleri erişime açıldı! YKS sınav yerleri belli oldu! İşte ÖSYM sınav giriş yeri sorgulama ekranı!
Üniversiteye giriş kapsamında uygulanacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından belirlenen tarihlerinde yapılacak olan YKS'nin giriş belgeleri, yine ÖSYM'nin internet sitesinden erişime açıldı. 2021 YKS sınav yerleri, öğrenci şifresi ve T.C. Kimlik numarası ile sorgulanabilecek. İşte, ÖSYM sınav giriş yeri sorgulama ekranı...
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Lise eğitiminin ardından üniversite eğitimi almak isteyen öğrencilerin katılım sağlayacağı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) için artık son günler. Bir yandan sınava yönelik son hazırlıklarını yapan öğrenciler bir yandan da sınava nerede gireceklerini merak ediyor. ÖSYM'den az önce sevindiren haber geldi. Sınav giriş yerleri adayların erişimine açıldı.
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SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI
ÖSYM, 26-27 Haziran'da gerçekleştirilecek 2021-YKS Giriş Belgelerini ais.osym.gov.tr adresinden adayların erişimine açtı.
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ERTELEME OLACAK MI?
TYT ve AYT ve YDT oturumları ÖSYM'nin belirlediği tarihlerde gerçekleşecek. Geçtiğimiz sene pandemi koşullarındaki olumsuzluklar nedeniyle değişikliğe uğrayan YKS sınav tarihlerinin bu yıl zamanında gerçekleşmesi bekleniyor.
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YKS 2021 TAKVİMİ
ÖSYM'nin yayımladığı bilgilere göre TYT sınavı 26 Haziran tarihinde gerçekleşecek. Akabinde ise 27 Haziran tarihinde AYT sınavı tamamlanacak. Aynı gün YDT sınavı da gerçekleşmiş olacak.