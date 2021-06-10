ERİŞİME AÇILDI: YKS sınav giriş belgeleri erişime açıldı! YKS sınav yerleri belli oldu! İşte ÖSYM sınav giriş yeri sorgulama ekranı!

Lise eğitiminin ardından üniversite eğitimi almak isteyen öğrencilerin katılım sağlayacağı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) için artık son günler. Bir yandan sınava yönelik son hazırlıklarını yapan öğrenciler bir yandan da sınava nerede gireceklerini merak ediyor. ÖSYM'den az önce sevindiren haber geldi. Sınav giriş yerleri adayların erişimine açıldı.