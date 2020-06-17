YKS sınav belgesi renkli olmak zorunda mı? YKS sınav belgesi çıktısı nasıl alınır?
YKS sınav belgesi renkli olmak zorunda mı? YKS sınav giriş yerleri ÖSYM'nin yaptığı son dakika açıklama ile beraber erişime açıldı. İlk oturumu 27 Haziran 2020 tarihinde düzenlenecek olan 2020-YKS sınav yerleri, ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden adayın TC kimlik numarası ve şifresi ile sorgulanacak. Üniversiteye giriş kapsamında 2,5 milyonun üzerinde adayın katılacağı söz konusu sınavda, YKS giriş belgesinde öğrenci kimlik bilgileri ve sınav binası gibi bilgiler yer alacak. Sınav yerlerinin açıklanmasıyla, YKS giriş belgelerinin renkli olup olmayacağı gündeme geldi. İşte, ayrıntılar.
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YKS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı, sınav yerlerinin belli olmasının ardından gündeme geldi. https://ais.osym.gov.tr üzerinden alınacak olan YKS sınav giriş belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktıları sayfa üzerinden alınacak. YKS sınav giriş belgesini almak için, siteye giriş yaptıktan sonra T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle söz konusu belgeye erişim sağlanacak.
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YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ RENKLİ OLMAK ZORUNDA MI?
ÖSYM'nin yayınladığı 2020 YKS kılavuzunda şu bilgiler yer alıyor;
Adaylar, sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgesini yanlarında bulundurmayan adaylar, sınav binasına alınmayacaklardır
Belge üzerinde adayın fotoğrafının bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraflarının görünür olmasına dikkat etmelidir. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafındanbelirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınava Giriş Belgesini kaybeden adaylar, internetten yenisini edinebileceklerdir.
Sınav giriş belgenizi almak için öncelikle "https://ais.osym.gov.tr" adresine giriş yapmalısınız.
Siteye giriş yaptıktan sonra T.C. kimlik numaranız ve aday şifrenizle söz konusu belgeye erişim sağlayabilir, yazıcından çıktısını alabilirsiniz.
27 Haziran 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 28 Haziran 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2020-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
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Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 15 Haziran 2020 tarihinde saat 14.30'dan itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.
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YÖK'TEN SINAV SÜRELERİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA
Yükseköğretim Kurulunun açıklamasında, içinde bulunan olağanüstü şartlar dikkate alınarak sadece bu sene sınava girecek adaylar için uygulanacak iki karar şöyle bildirildi:
"TYT sınavında geçen yıl verilen 135 dakikalık süre, yalnızca bu yıl için 30 dakika daha ilave süre ile 165 dakikaya çıkarılmıştır. Bunun yanı sıra yine küresel salgının oluşturduğu olumsuz şartlar göz önünde bulundurularak, merkezi yerleştirme yapılan lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde uygulanan 180 baraj puanı da 'bu yıl ile sınırlı kalmak şartıyla' 170'e çekilmiştir. Bu kararla birlikte, geçtiğimiz yılki verilere göre 112 ila 195 bin ilave aday öğrencimizin lisans programlarına yerleşebilecekleri tahmin edilmektedir.
Yükseköğretim Kurulu, dünyada pek çok alanda olduğu gibi yükseköğretimde de olağanüstü şartların yaşandığı bir süreçten geçtiğimiz gerçeğinin bilinciyle, küresel salgının oluşturduğu durumun dünün kararları ile yönetilemeyeceğinin farkındadır. Görüldüğü üzere bu yılki sınav, bu yılki aday öğrencilerimiz için geçtiğimiz yıla ve gelecek yıllara oranla oldukça avantajlı bir sınav olarak formüle edilmiştir. Son olarak bu yıl gerçekleştirilecek olan sınavın Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun görüşleri doğrultusunda koruyucu önlemler alınarak en uygun şartlarda gerçekleştirileceğini başta aday öğrencilerimiz ve aileleri olmak üzere kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz."