YKS SAATLERİ | YKS saat kaç başlıyor, kaçta bitiyor (TYT) Oturumlar kaç dakika sürecek.. TYT oturumu başladı..
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 81 ilde ve Lefkoşa'da düzenlenen, 2 milyon 607 bin 903 adayın başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) başladı. 2021-YKS kapsamında saat 10.15'te başlayan TYT'de adaylara, soruları yanıtlamaları için 135 dakika süre verilecek. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı. T.C. kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık bulunduruldu.
Üniversite adaylarının YKS hazırlıkları devam ediyor. 2021 YKS 26-27 Haziran tarihlerinde 3 oturum şeklinde 2 milyon 607 bin 903 adayın katılımıyla gerçekleşecek. Sınava kısa bir süre kalması nedeniyle adaylar, YKS sınav sürelerini araştırıyor. Peki, YKS saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek?
TYT'de Türkçe testinde 40, sosyal bilimler testinde tarihten 5, coğrafyadan 5, felsefeden 5, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ilave felsefe sorularından 5 olmak üzere toplam 20, temel matematik testinde 40, fizikten 7, kimyadan 7 ve biyolojiden 6 sorunun yer aldığı fen bilimleri testinde de 20 soru yöneltilecek.
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