YKS saat kaçta başlıyor ve bitiyor? 2021 AYT - YDT sınavı ne zaman? YKS 2.ve 3 oturum başlangıç bitiş saatleri ve süreleri
YKS saat kaçta başlıyor ve bitiyor? 2021 AYT - YDT ne zaman? sorularının cevapları sınav telaşı yaşayanların öğrenmeleri gerekenler arasında yer alıyor. YKS'nin 2. ve 3. oturumu olan AYT ve YDT başlangıç ile bitiş saatleri ile süreleri haberimizin detaylarında sizler için yer alıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 81 ilde ve Lefkoşa'da düzenlenen, 2 milyon 607 bin 903 adayın başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) dün yapıldı.
YKS sınavı 1. oturumu olan TYT ile dün başladı. 26-27 haziran tarihleri arasında toplamda 3 oturum ile gerçekleştirilecek olan YKS sınavı süreleri hakkında detaylar önemli bir yer tutuyor. YKS 2021 2. ve 3. oturumu AYT - YDT saat kaçta başlıyor ve bitiyor? kaç dakika sürüyor? İşte YKS süreleri..
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