YKS saat kaçta başlayacak, kaç bitecek? 2020 YKS’nin ilk oturumu TYT kaç dakika sürecek?

Yükseköğretim Kurulunca alınan karar gereği, Temel Yeterlilik Testinde (TYT) geçen yıl verilen 135 dakikalık süre, yalnızca bu yıl için 30 dakika daha ilave edilerek, 165 dakikaya çıkarıldı.



Ayrıca merkezi yerleştirme yapılan lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde uygulanan 180 baraj puanı da bu yıl ile sınırlı kalmak şartıyla 170'e çekildi.YKS'nin ilk oturumu olan TYT, yarın saat 10.15’te başlayacak ve adaylara 165 dakika süre verilecek. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.