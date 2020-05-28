YKS online deneme sınavı ne zaman? MEB YKS deneme sınavı kayıtları nasıl yapılır?
Üniversiteye giriş kapsamında ÖSYM tarafından uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) sayılı günler kala Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 12'nci sınıf öğrencileri için açıklama geldi. Bu kapsamda, YKS'ye hazırlanan 12'nci sınıf öğrencileri mini deneme sınavlarına katılabilecekler. Açıklama sonrası YKS online deneme sınavı kayıt ekranı, denemeye katılacak olan adaylar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, YKS online deneme sınavı ne zaman? YKS deneme sınavı kayıtları nasıl yapılır? İşte, 2020 online YKS deneme sınavı ile ilgili detaylı bilgiler...
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YKS deneme sınavı ne zaman? sorusu, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 12. sınıflara uygulanacak olan online deneme sınavı açıklamasıyla beraber yanıtı araştırılan konulardan oldu. Adayların YKS deneme sınavına katılmak için online kayıt işlemlerini tamamlaması gerekiyor. Peki, online YKS ne zaman? İşte, o konuyla ilgili ayrıntılar...
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ONLİNE YKS DENEME SINAVI NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan 12'nci sınıf öğrencileri için çevrimiçi çözümlü mini deneme sınavları başlatacak.
Bakanlık, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde öğrencilere katkı sağlamak ve uzaktan eğitimi desteklemek amacıyla çalışmalarına devam ediyor.
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Bu kapsamda, YKS'ye hazırlanan 12'nci sınıf öğrencileri için çevrimiçi çözümlü mini deneme sınavları başlatılacak. İlki 30 Mayıs'ta gerçekleştirilecek sınavlar 2 oturum halinde yapılacak. İlk oturumu YKS kapsamındaki tüm dersleri kapsayacak, saat 19.00'da başlayacak ve 70 dakika sürecek.
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SINAV NASIL OLACAK?
Birinci oturumda öğrencilere matematik ile Türk dili ve edebiyatından 15'er, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya ve felsefeden 5'er olmak üzere toplam 60 soru yöneltilecek. İkinci oturum ise İngilizce'den olacak, saat 21.00'de başlayacak, 30 dakika sürecek ve oturumda 20 soru yer alacak.
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Çevrimiçi mini deneme sınavlarının ilki 30 Mayıs'ta, 2'ncisi 6 Haziran'da, 3'üncüsü 13 Haziran'da, 4'üncüsü ise 20 Haziran'da yapılacak. Her mini deneme 2 oturum halinde gerçekleştirilecek.
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DENEME SINAVI KAYITLARI NASIL YAPILACAK?
Sınava katılmak isteyen öğrenciler her 2 oturum için de kayıt yaptırmak zorunda olacak. Öğrenciler, "http://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/sinavlar.aspx" adresinden kayıt olabilecek.
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Soruların cevapları aynı gün yayımlanacak
Öğrencilerin her mini denemeden önce ön kayıt yaptırmaları gerekecek. Ön kayıt sınav saatinden 15 dakika öncesine kadar devam edecek. Kayıt yaptıran öğrenciler, sınava başlama saatinden 15 dakika önce sisteme giriş yaparak bekleme odasında bekleyebilecek. Öğrenciler sınav başladıktan sonra başvurmuş olsalar da sınava alınmayacak. Soruların doğru cevapları ve çözümleri aynı gün saat 21.30'da Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün resmi "Youtube" kanalından yayımlanacak.
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Öğrenciler mini deneme sınav sonuçlarını sınav süresi bittikten sonra sistem üzerinden T.C. kimlik numaraları ile öğrenebilecek. Mini deneme sınav sorularının PDF'leri, çözümleriyle birlikte, "ogmmateryal.eba.gov.tr" ile Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün "https://ogm.meb.gov.tr/" adresinden pazar günü saat 13.00'ten itibaren yayımlanacak
Mini deneme sınavında sorulan sorular, Ortaöğretim Genel Müdürlüğünde görevli öğretmenler tarafından MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının yayımladığı sınav konularına uygun olarak hazırlandı. Sınav sonunda her öğrenciye karne de verilecek. Karnede Türkiye, il ve ilçe sıralaması da yer alacak.